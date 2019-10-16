تضم المفتي والعبد .. لجنة عليا لوضع خطة وزارة الأوقاف الدعوية مستقبلا

أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة القرار الوزاري رقم (196) لسنة 2019 م بتشكيل لجنة علمية ثقافية برئاسته وذلك لوضع الخطة الدعوية للوزارة.



وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها أن هذا القرار يأتي إيمانا من وزارة الأوقاف بالتنوع العلمي والفكري والثقافي , وحرصًا على أن يواكب الخطاب الديني الاحتياجات الفعلية والقضايا الفكرية والمجتمعية الملحة للمجتمع من خلال إدارة حوار مجتمعي جاد يشارك فيه علماء الدين والمثقفين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع والإعلاميين والكتاب وغيرهم ، على أن تنتهي اللجنة من استكمال وضع الخطة خلال شهرين على الأكثر من تاريخه.



وأعضاء اللجنة المشكلة هم:



الدكتور شوقي علام – مفتي جمهورية مصر العربية.

الدكتور أسامة العبد – رئيس جامعة الأزهر الأسبق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب.

الدكتور عبد الله مبروك النجار – عميد كلية الدراسات العليا الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية .

الدكتور بكر زكي عوض – عميد كلية أصول الدين السابق.

الدكتور أحمد حسين محمد – عميد كلية الدعوة.

الدكتور محمد سالم أبو عاصي- عميد كلية الدراسات العليا الأسبق.

الدكتور هشام عزمي – أمين المجلس الأعلى للثقافة.

الدكتور سامي عبد العزيز الشريف – عميد كلية الإعلام الأسبق.

الدكتور أحمد عبد الله زايد حجاب – أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة

الدكتور نبيل محمد توفيق السمالوطي – أستاذ علم الاجتماع – عميد كلية الدراسات الإنسانية الأسبق.

الدكتورة سوسن فايد – أستاذ علم النفس الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية.

الشيخ جابر طايع يوسف – رئيس القطاع الديني.

الدكتور السيد حسين عبد الباري – رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة.

الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي – رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

الدكتور أيمن عبده على أبو عمر – مدير عام الإرشاد الديني – أمينا لسر اللجنة.