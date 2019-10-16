Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تضم المفتي والعبد .. لجنة عليا لوضع خطة وزارة الأوقاف الدعوية مستقبلا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:24 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة القرار الوزاري رقم (196) لسنة 2019 م بتشكيل لجنة علمية ثقافية برئاسته وذلك لوضع الخطة الدعوية للوزارة.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها أن هذا القرار يأتي إيمانا من وزارة الأوقاف بالتنوع العلمي والفكري والثقافي , وحرصًا على أن يواكب الخطاب الديني الاحتياجات الفعلية والقضايا الفكرية والمجتمعية الملحة للمجتمع من خلال إدارة حوار مجتمعي جاد يشارك فيه علماء الدين والمثقفين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع والإعلاميين والكتاب وغيرهم ، على أن تنتهي اللجنة من استكمال وضع الخطة خلال شهرين على الأكثر من تاريخه.

وأعضاء اللجنة المشكلة هم:

الدكتور شوقي علام – مفتي جمهورية مصر العربية.
الدكتور أسامة العبد – رئيس جامعة الأزهر الأسبق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب.
الدكتور عبد الله مبروك النجار – عميد كلية الدراسات العليا الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية .
الدكتور بكر زكي عوض – عميد كلية أصول الدين السابق.
الدكتور أحمد حسين محمد – عميد كلية الدعوة.
الدكتور محمد سالم أبو عاصي- عميد كلية الدراسات العليا الأسبق.
الدكتور هشام عزمي – أمين المجلس الأعلى للثقافة.
الدكتور سامي عبد العزيز الشريف – عميد كلية الإعلام الأسبق.
الدكتور أحمد عبد الله زايد حجاب – أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة
الدكتور نبيل محمد توفيق السمالوطي – أستاذ علم الاجتماع – عميد كلية الدراسات الإنسانية الأسبق.
الدكتورة سوسن فايد – أستاذ علم النفس الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية.
الشيخ جابر طايع يوسف – رئيس القطاع الديني.
الدكتور السيد حسين عبد الباري – رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة.
الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي – رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.
الدكتور أيمن عبده على أبو عمر – مدير عام الإرشاد الديني – أمينا لسر اللجنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد انتشاره في الإسكندرية.. بيان عاجل حول ارتفاع الإصابة بالالتهاب السحائي

الأهلي محرض.. مرتضى منصور لـ كهربا: ارفع قضية خلع .. فيديو

المراهقة المتأخرة.. المتهم باغتصاب طفلة بقليوب: عملت كده وغلطان

الكوماندوز.. 50 صورة ترصد الاحتفال الأسطوري لجماهير الزمالك أمام مطار القاهرة

بـ الجينز المقطع.. ابنة فيفي عبده تشعل الـ سوشيال ميديا

ارفع قضية خلع.. تفاصيل جلسة كهربا مع أمير مرتضى للعودة للزمالك..فيديو

Advertisements

وفاة كاظم الساهر.. حقيقة قيام زوجة المطرب العراقي بتسميمه في بيروت

محمد فضل يرد على جماهير الأهلى: محدش علم عليا.. وقرار التأجيل أمنى

بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي

تصرف غير متوقع من عروس بعد وفاة والدتها يوم زفافها.. شاهد ماذا فعلت

غضب بين السعوديين بعد ظهور فتاة شبه عارية في شوارع جدة.. والشرطة تلاحقها

قتلوا المتولى يا رجالة.. أهالى قرية تلبانة يشعلون النيران فى منزل ربة منزل بـ الدقهلية بعد تعذيب عامل.. فيديو وصور

الحبس سنة وحرمان من الخدمات الحكومية.. عقوبات جديدة ضد الممتنعين عن دفع نفقة الزوجة

بعد تأجيل القمة.. مرتضى منصور يفتح النار على الجنايني والزناتي لهذا السبب

ارفع قضية خلع.. تفاصيل جلسة كهربا مع أمير مرتضى للعودة للزمالك..فيديو

لحظة هبوط طائرة أمير الكويت في بلاده برفقة المقاتلات الحربية.. فيديو

الزمالك يهدد لجنة المسابقات بعدم لعب مباراة المقاولون بسبب الأهلى

تحرك جديد من الأهلي ضد عبدالله السعيد أمام الاتحاد الدولي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب انشغاله.. أب ينسى طفلته الرضيعة داخل السيارة والنتيجة مأساوية

أمطار في أسوان وتحذيرات للمراكب النيلية.. صور

حريق ضخم في كنيسة مارجرجس بالمنصورة.. صور