في أحدث ظهور.. أحمد صلاح حسني يخطف أنظار متابعيه على إنستجرام

نشر الفنان أحمد صلاح حسني عبر خاصية STORY بحسابه على "إنستجرام" صورة جديدة ظهر فيها برفقة المطرب محمد نور في إحدى الحفلات.



وحقق أحمد صلاح حسني نجاحا لافتا بدوره في فيلم "الممر" الذي تم عرضه في ذكرى حرب اكتوبر، وتصدر تريند جوجل كأعلى الأسماء بحثًا، بعد تأثيره الكبير في المشاهدين بدوره البطولي ضمن أحداث الفيلم.



يذكر أن آخر مشاركات أحمد صلاح حسني الدرامية مسلسل "حكايتي" بطولة ياسمين صبرى والذي تم عرضه في السابق الرمضاني 2019.