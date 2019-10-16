ننشر أسماء مصابي حريق كنيسة مارجرجس في المنصورة

حصلت "صدى البلد " على أسماء المصابين فى الحريق الذى شب بكنيسة مارجرجس بشارع قناة بورسعيد بالمنصورة بمحافظة الدقهلية.



وتضمنت قائمة المصابين كل من رضا السيد محمد الحديدى 40 عاما مقيم شارع بورسعيد بجرح بالرأس ، وابانوب بطرس عزت 26 عاما مقيم المجزر بكدمة بالكتف الأيمن ، و كيرولس ملاك نظير 13 عاما بصعوبة بالتنفس، ونجاح جمعه عبدالعال 41 عاما باختناق أحد أفراد قوات الإطفاء ، ومحمد عبد الحميد عثمان أحد أفراد قوات الإطفاء حيث أصيب باختناق.



وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باشتعال النيران بداخل كنيسة مارجرجس بشارع بورسعيد بالمنصورة .



وانتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الاطفاء والاسعاف الى مكان البلاغ وتبين ان الحريق شب فى قاعة مناسبات داخل الكنيسة وجارى السيطرة عليه قبل انتقاله للكنيسة بأكملها والمبانى المجاورة حيث ان الكنيسة يجاورها مدرسة وسوق و محلات عمارات سكنية. وتحرر محضر بالواقعة.