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ديني

لجنة الفتوى ترد ..هل يجوز الجلوس عند تكبيرة الإحرام في صلاة الفريضة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:23 م
الصلاة في وضع الجلوس
الصلاة في وضع الجلوس
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عبد الرحمن محمد
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية: إن للصلاة أركانا لا يقوم بنيانها ولا تصح إلا بها، من هذه الأركان أداؤها من قيام، منوهًا بأنه إذا كان المُصلي قادرًا على الإتيان بتكبيرة الإحرام من قيام أتى بها قائمًا، وإذا عجز أداها وغيرها من الأركان جالسًا.

وأوضحت «البحوث الإسلامية»، في إجابتها عن سؤال: «عند صلاة الفريضة جالسًا هل يلزم الوقوف عند تكبيرة الإحرام؟»، أن للصلاة أركانًا لا يقوم بنيان الصلاة ولا تصح إلا بها، من هذه الأركان أداؤها من قيام، إذا كانت الصلاة مفروضة وكان الذي يؤديها قادرا على القيام.

واستدلت بما ورد في قول رسول الله – صلي الله عليه وسلم – «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» رواه الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَزَادَ: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقٍ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا» وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ، مشيرة إلى أنه إذا عجز المُصلي عن القيام بالكلية أدي جميع أفعالها وأقوالها من قعود.

وأضافت أنه إذا عجز عن قيام بعض الأركان وقدر على القيام البعض الآخر من الأركان قام فيما كان قادرًا عليه وجلس فيما عجز عن القيام، ومن ثم إذا كان المصلي قادرًا على الإتيان بتكبيرة الإحرام من قيام أتى بها قائمًا وإذا عجز عن الإتيان بها من قيام أداها وغيرها من الأركان جالسًا.

هل يجوز رفع اليد عند تكبيرة الإحرام بصلاة الجنازة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العلماء قالوا إنه لم يرد حديث عن النبي (صلى الله عليه وسلم) بشأن رفع اليد عند تكبيرة الإحرام بصلاة الجنازة ولكن هى أثارًا عن بعض التابعين ربما عن بعض الصحابة كما ورد عن سيدنا عبدالله بن عمر انه كان يرفع يده فى تكبيرة العيد مع كل تكبيرة.

وأضاف "عثمان" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، أن العلماء قالوا إنه ليس هناك دليل قطعي برفع اليد عند تكبيرة الإحرام بصلاة الجنازة لذلك نقول الأمر فيها على السعة سواء رفع الإنسان يده فى تكبيرة الإحرام فقط أو رفع بعد ذلك وإكتفى بالتكبير فلا شئ فى ذلك، أو رفع يده فى كل تكبيرة فلا شئ ولا ينكر، خاصة وانه ليس هناك نص قاطع فى هذا الأمر.
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