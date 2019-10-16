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انخفاض 10 جنيهات في أسعار الدواجن بالأسواق.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:05 م
دواجن ولحوم حمراء
دواجن ولحوم حمراء
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شيرين عادل
قال المهندس عبد المنعم خليل، مدير عام الإدراة العامة للمنتجات الحيوانية بوزارة التموين، إن الإدارة تدرس يوميا الأسعار الموجودة بالسوق والمخزون الإستراتيجى بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها الشركة الوطنية للقوات المسلحة، ووزارتا الزراعة والتجارة.

وكشف عبد المنعم خليل، خلال استضافته ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية MBC مصر، أن انخفاض أسعار الدواجن واللحوم يعود لاختفاء دور الوسيط وغياب حلقات التداول، حيث كان التسلسل المتعارف عليه "تاجر جملة، تجزئة"، ولكن الشركة القابضة فى الوقت الحالى أصبحت تتعامل مباشرة مع المصدر وتستورد منه .

وأضاف أن أسعار الدواجن سجلت انخفاضا ملحوظا خلال الأيام الماضية، حيث سجلت الدجاجة الحية الواحدة 18 جنيها عند خروجها من المزرعة مقارنة بـ27 جنيها.

وأوضح عبد المنعم خليل ،أن أسعار صدور الدواجن "الفيليه" وصلت إلى 50 جنيها مقارنة بـ 80 جنيها خلال الشهور الماضية، لافتا إلى أن هناك شركات تابعة لوزارة التموين تبيع الدواجن واللحوم أيضا بأسعار مخفضة تصل إلى 32% للمواطن.

وأكد عبد المنعم خليل أن اللحوم السودانى وصل سعرها إلى 85 جنيها، وقد شهدت وفرة كبيرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك هذا العام والتى توافرت حتى يوم وقفة العيد بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة للمستهلكين.
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