بعد العدوان التركي.. أردوغان يرفض لقاء نائب الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن رفضه لقاء نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية، مايك بومبيو، خلال زيارتهما إلى أنقرة، غدا الخميس.



ومن المقرر أن يتوجه بنس وبومبيو، إلى تركيا لبحث وقف لإطلاق النار في شمال سوريا.



وذكر البيت الأبيض في بيان، أمس الثلاثاء، أن بنس سيلتقي أردوغان في أنقرة الخميس.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أن زيارته للولايات المتحدة سيتم إعادته تقييمها بعد المباحثات مع الوفود الأمريكية التي ستأتي إلى تركيا.



وأكد أن النقاشات والمفاوضات والخطابات التي جرت في الكونجرس حول شخصه وأسرته وأصدقائه الوزراء تعد إساءة كبيرة جدًا للدولة التركية وتجاوزًا للحدود.



يأتي ذلك بعد شن تركيا، عملية عسكرية، الأسبوع الماضي، على شمال سوريا، بذريعة القضاء على الأكراد.