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رياضة

تعليق ناري من فرج عامر على تأجيل قمة الأهلي والزمالك

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:40 م
فرج عامر
فرج عامر
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منار نور
علق فرج عامر رئيس نادى سموحة على قرار تأجيل مباراة القمة بين الاهلى والزمالك وتأثيره على مباريات الدورى.

وكتب " فرج عامر " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "اعتراضنا على تأجيل مباراة القمة، لا يعني عدم التزامنا بجدول الدوري ورغبتنا في نجاح منظومة كرة القدم خاصة الدوري العام المصري " .

يشار إلى أنه قبل أيام قليلة من مباراة القمة 119 بين الأهلي والزمالك، تفاجأ الجميع بإعلان اتحاد الكرة المصري، تأجيل اللقاء بينهما لدواعي أمنية.
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