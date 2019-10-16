تعليق ناري من فرج عامر على تأجيل قمة الأهلي والزمالك

علق فرج عامر رئيس نادى سموحة على قرار تأجيل مباراة القمة بين الاهلى والزمالك وتأثيره على مباريات الدورى.



وكتب " فرج عامر " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "اعتراضنا على تأجيل مباراة القمة، لا يعني عدم التزامنا بجدول الدوري ورغبتنا في نجاح منظومة كرة القدم خاصة الدوري العام المصري " .



يشار إلى أنه قبل أيام قليلة من مباراة القمة 119 بين الأهلي والزمالك، تفاجأ الجميع بإعلان اتحاد الكرة المصري، تأجيل اللقاء بينهما لدواعي أمنية.

