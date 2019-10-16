النافورة الراقصة.. تركى ال الشيخ ينشر مفاجأة جديدة لموسم الرياض

البروفة الاخيرة للبوليڤارد والنافورة والمسيرة.. راح تكتمل ان شاءالله الخميس المساء.. هذا ٧٠٪

حضوركم شرف لنا والدعوة عامة

حابب اقول شي مهم.. والله والله والله لولا توفيق الله ثم دعم سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان لما تحقق ١٪ من اللي بتشوفونه فالرياض خصوصا والمملكة عموما❤️🇸🇦 pic.twitter.com/1smSjRcjj3 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 16, 2019

كشف المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن البروفة النهائية للنافورة الراقصة ومنطقة البوليفار التي سيتم افتتاحها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.ونشر تركى ال الشيخ مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى تويتر معلقا: "البروفة الاخيرة للبوليڤارد والنافورة والمسيرة.. راح تكتمل ان شاءالله الخميس المساء.. هذا ٧٠٪ حضوركم شرف لنا والدعوة عامة " .وتابع : " حابب اقول شي مهم.. والله والله والله لولا توفيق الله ثم دعم سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان لما تحقق ١٪ من اللي بتشوفونه في الرياض خصوصا والمملكة عموما ".