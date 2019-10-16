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أخبار العالم

النافورة الراقصة.. تركى ال الشيخ ينشر مفاجأة جديدة لموسم الرياض

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:47 م
صدى البلد
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منار نور
كشف المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن البروفة النهائية للنافورة الراقصة ومنطقة البوليفار التي سيتم افتتاحها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشر تركى ال الشيخ مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى تويتر معلقا: "البروفة الاخيرة للبوليڤارد والنافورة والمسيرة.. راح تكتمل ان شاءالله الخميس المساء.. هذا ٧٠٪ حضوركم شرف لنا والدعوة عامة " .

وتابع : " حابب اقول شي مهم.. والله والله والله لولا توفيق الله ثم دعم سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان لما تحقق ١٪ من اللي بتشوفونه في الرياض خصوصا والمملكة عموما ".
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