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منوعات

شاهد.. كيت ميدلتون تسير على خطى الأميرة ديانا خلال زيارتها لباكستان

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:35 م
صدى البلد
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هدير علاء
قررت دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" السير على خطى الأميرة الراحلة "ديانا" في أحدث ظهور لها اليوم، الأربعاء، أثناء زيارتها إلى باكستان برفقة زوجها الأمير "ويليام"، حيث قامت بارتداء نفس القبعة التقليدية التي ارتدتها الأميرة "ديانا" أثناء زيارتها إلى البلاد منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وقام الأمير "ويليام" وزوجته بارتداء الأزياء الباكستانية بعد خروجهما من الطائرة الهليكوبتر، التي كانت تقلهما، بين جبال "هندو كوش" بمنطقة "شيترال" في إقليم "خيبر بختونخوا" في سفوح جبال الهيمالايا، خلال جولتهما الملكية، بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وسار الزوجان على خطى الأميرة "ديانا" من خلال زيارة نفس المنطقة التي قامت بزيارتها خلال رحلتها إلى البلاد عام 1991، كما تم إهداء الأمير "ويليام" وزوجته كتاب عن زيارة والدته إلى باكستان منذ 28 عامًا.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن الرجال هم عادة من يرتدون القبعة التقليدية، إلا أن هذه القبعة قد قُدمت إلى دوقة كامبريدج كونها من الشخصيات الهامة، وكذلك قُدمت إلى الأمير "ويليام" عباءة مطرزة كي يرتديها خلال جولته، أما الدوقة فقد حصلت على "شال" ارتدته أيضًا أثناء الجولة.

ونشرت الصحيفة مجموعة من الصور التي ترصد تفاصيل الجولة التي قام بها الأمير "ويليام" و"كيت ميدلتون" في المنطقة.
شاهد.. كيت ميدلتون تسير على خطى الأميرة ديانا خلال زيارتها لباكستان
شاهد.. كيت ميدلتون تسير على خطى الأميرة ديانا خلال زيارتها لباكستان
شاهد.. كيت ميدلتون تسير على خطى الأميرة ديانا خلال زيارتها لباكستان
شاهد.. كيت ميدلتون تسير على خطى الأميرة ديانا خلال زيارتها لباكستان
شاهد.. كيت ميدلتون تسير على خطى الأميرة ديانا خلال زيارتها لباكستان
شاهد.. كيت ميدلتون تسير على خطى الأميرة ديانا خلال زيارتها لباكستان
شاهد.. كيت ميدلتون تسير على خطى الأميرة ديانا خلال زيارتها لباكستان
شاهد.. كيت ميدلتون تسير على خطى الأميرة ديانا خلال زيارتها لباكستان
شاهد.. كيت ميدلتون تسير على خطى الأميرة ديانا خلال زيارتها لباكستان
شاهد.. كيت ميدلتون تسير على خطى الأميرة ديانا خلال زيارتها لباكستان
شاهد.. كيت ميدلتون تسير على خطى الأميرة ديانا خلال زيارتها لباكستان
شاهد.. كيت ميدلتون تسير على خطى الأميرة ديانا خلال زيارتها لباكستان
شاهد.. كيت ميدلتون تسير على خطى الأميرة ديانا خلال زيارتها لباكستان
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