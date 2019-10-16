بسبب العلاقات المتوترة .. المقاصة يعترض علي تعيين معروف لإدارة مباراته أمام المصري

سادت حالة من الاستياء والغضب ، لدي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة ولدي الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو ، بعد قرار لجنة الحكام الرئيسية بتعيين الحكم محمد معروف لإدارة مباراة المقاصة امام المصري البورسعيدي المقرر إقامتها غدا في الأسبوع الرابع بالدوري.



وأبدى مسئولو المقاصة تخوفهم من الحكم محمد معروف قبل المباراة ، خاصة ان العلاقات متوترة بين اللاعبين والجهاز وبين الحكم بعد مباراة المقاصة مع الزمالك والتي ادارها معروف وتغاضى عن احتساب ضربتي جزاء للفريق بشهادة خبراء التحكيم وبشهادة كل المحللين في استديوهات التحليل.



وتساءل وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة قائلا : كيف تقوم لجنة الحكام باختيار حكم بعينه لفريق لادارة مباراتين خلال ثلاثة اسابيع متتالية ؟ حيث تم اختيار محمد معروف لإدارة مباراتنا مع الزمالك في الاسبوع الثاني ثم يتم اختياره لإدارة مباراتنا مع المصري في الأسبوع الرابع ، أي بعدها بمباراة واحدة.



وأضاف هويدي قائلا : المقاصة يسجل اعتراضه رسميا على إدارة الحكم معروف لمباراة المصري ، خاصة أنه علي علاقة متوترة مع لاعبي وجهاز المقاصة بعدما اعترضنا عليه بشدة أثناء مباراة الزمالك لتغاضيه عن احتساب ضربتي جزاء، ولا شك أن علاقة الحكم مع لاعبي المقاصة ستكون متأثرة بأحداث مباراة الزمالك، وسيولد قلق وتوتر لدى لاعبي المقاصة مما يؤثر علي ادائهم ولا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.



وأوضح هويدي قائلا : لا نعترض علي التحكيم المصري ولا نوجه أي اتهامات للحكم محمد معروف ولكن بالتأكيد إدارته لمباراة المصري ستجعل قراراته تتأثر بأحداث لقاء الزمالك و اعترضنا عليه بعد المباراة ، كما ان وجوده في المباراة بعد اسبوعين من موقعة الزمالك سيؤثر سلبيا علي اداء لاعبي المقاصة مما يهدد بافساد المباراة او حدوث اخطاء جسيمة وهو ما نحذر منه ونطالب لجنة الحكام بسرعة اتخاذ قرار مناسب لتفادي أحداث تسيء للحكم واللاعبين وللبطولة كلها.

