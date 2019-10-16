حقوق وواجبات الطالب الجامعي بجامعة الفيوم

نظمت كلية الآداب ندوة ثقافية بعنوان (حقوق وواجبات الطالب الجامعي) للطلاب الجدد والقدامى بالكلية ، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم والدكتور أحمد عبد السلام عميد كلية الآداب بقاعة المؤتمرات بالكلية بحضور الدكتور طارق محمد عبد الوهاب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد بقوش وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أمينة محمد بيومي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عطية طه مدير وحدة الأزمات بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية وعدد من الطلبة والطالبات.



وذكر أ.د أحمد بقوش الحقوق الأكاديمية وغير الأكاديمية للطالب الجامعي ومنها تهيئة البيئة المناسبة للتعليم والتعلم والحصول على البطاقة الجامعية وإقامة المحاضرات في مواعيدها وأكد على أن الهدف الأساسي من هذه الندوة الثقافية هو حماية الطالب الجامعي من التعرض لأي ضغوط سواء داخلية أو خارجية لاستكمال مسيرة التعليم.



كما استعرض أ.د عطية طه الواجبات الأكاديمية وغير الأكاديمية للطالب الجامعي ومنها الانتظام في الدراسة واحترام القواعد المتعلقة بسير المحاضرات واحترام أنظمة الاختبارات وعدم الغش أو المساعدة في ارتكابه والمحافظة على منشآت الجامعة والمحافظة على النظافة العامة داخل الحرم الجامعي.