Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

حقوق وواجبات الطالب الجامعي بجامعة الفيوم

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:00 م
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
نظمت كلية الآداب ندوة ثقافية بعنوان (حقوق وواجبات الطالب الجامعي) للطلاب الجدد والقدامى بالكلية ، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم والدكتور أحمد عبد السلام عميد كلية الآداب بقاعة المؤتمرات بالكلية بحضور الدكتور طارق محمد عبد الوهاب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد بقوش وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أمينة محمد بيومي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عطية طه مدير وحدة الأزمات بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية وعدد من الطلبة والطالبات.

وذكر أ.د أحمد بقوش الحقوق الأكاديمية وغير الأكاديمية للطالب الجامعي ومنها تهيئة البيئة المناسبة للتعليم والتعلم والحصول على البطاقة الجامعية وإقامة المحاضرات في مواعيدها وأكد على أن الهدف الأساسي من هذه الندوة الثقافية هو حماية الطالب الجامعي من التعرض لأي ضغوط سواء داخلية أو خارجية لاستكمال مسيرة التعليم.

كما استعرض أ.د عطية طه الواجبات الأكاديمية وغير الأكاديمية للطالب الجامعي ومنها الانتظام في الدراسة واحترام القواعد المتعلقة بسير المحاضرات واحترام أنظمة الاختبارات وعدم الغش أو المساعدة في ارتكابه والمحافظة على منشآت الجامعة والمحافظة على النظافة العامة داخل الحرم الجامعي.
Advertisements

ترشيحاتنا

هل كاظم الساهر توفى .. حقيقة قيام زوجة المطرب العراقي بتسميمه في بيروت

حكم انتظار قيام الإمام من السجود والدخول في الصلاة.. لجنة الفتوى توضح

بحضور الخطيب.. مجلس الأهلي يحسم موقفه من تأجيل القمة 119 أمام الزمالك

شاهد.. رأى الجماهير فى تعاقد كهربا مع النادي الأهلي

أول رد فعل من كاظم الساهر علي شائعة وفاته

اتحاد الكرة يكشف حقيقة استقالة محمد فضل من عضوية الجبلاية

Advertisements

هل كاظم الساهر توفى .. حقيقة قيام زوجة المطرب العراقي بتسميمه في بيروت

تصرف غير متوقع من عروس بعد وفاة والدتها يوم زفافها.. شاهد ماذا فعلت

عبر صفحات على الفيس.. ضبط شخص ارتكب 23 واقعة نصب على المواطنين

قتلوا المتولى يا رجالة.. أهالى قرية تلبانة يشعلون النيران فى منزل ربة منزل بـ الدقهلية بعد تعذيب عامل.. فيديو وصور

محمد فضل يرد على جماهير الأهلى: محدش علم عليا.. وقرار التأجيل أمنى

محمد فضل يكشف كواليس تأجيل مباراة الأهلي والزمالك وحقيقة استقالته من الجبلاية

سيدة تستغيث بشرطة المنوفية لإنقاذ معزة .. والنتيجة تتحقق في دقائق

وقف إطلاق النار.. المجلس السيادي في السودان يصدر مرسوما تاريخيا

الزمالك يهدد لجنة المسابقات بعدم لعب مباراة المقاولون بسبب الأهلى

قرار صارم من مرتضى منصور ضد نجوم الفريق بسبب إنستجرام

بعد العدوان التركي.. أردوغان يرفض لقاء نائب الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته

تحرك جديد من الأهلي ضد عبدالله السعيد أمام الاتحاد الدولي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباية ولا فستان.. يسرا تتألق بـ الدانتيل الشفاف

بلوزة اوف شولدر... منى زكى تثير الجدل مجددا بـ إطلالة جريئة.. شاهد

بعد خلعها الحجاب.. سهير رمزى تتألق مع نجمات السبعينات