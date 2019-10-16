في ذكري وفاته .. تعرف علي أسرار العلاقة بين الراحلين عمر الحريري وحسين رياض

يصادف اليوم ذكري رحيل الفنان عمر الحريري الذي رحل عن عالمنا في عام 2011 بعد صراع مع المرض تارك بصمته في عالم السينما لتظل في اذهان الجمهور.



وكشفت "ميرات" ابنة الفنان عمر الحريري عن سر علاقته مع الفنان حسين رياض خلال مداخله تليفويونية من خلال احد البرامج، حيث قالت:"ان الفنان حسين رياض زميل كفاح مع والدها، وانها علي اتصال مع ابنته فاطمه، مضيفة انه يعتبر ابيها احد تلاميذ الفنان حسين رياض وقدم الثنائي اعمال فنية مشتركه مثل شارع الحب".



كان عمر الحريري أصيب بسرطان المعدة في آخر سنوات عمره، لكن ابنته "ميريت" أخفت عنه خبر مرضه لمدة 4 سنوات من عام 2007 إلى رحيله عام 2011.



وتزوج عمر الحريرى 3 مرات، الأولى من آمال عثمان، وبعد وفاتها تزوّج من نادية سلطان لكنهما انفصلا، وتزوج بعد ذلك من السيدة رشيدة رحموني، وأنجب منهن ثلاث بنات، وهن نيفين وميريت وبريهان، لذلك أُطلق عليه أبو البنات.



وزوجته الأخيرة مغربية الجنسية، وكان يكبرها بـ35 عامًا، إلا أنه أكد في تصريح له على أن فارق السن ليس عائقًا، وأنهما يعيشان في هدوء، ولقبه زملاؤه بـ"أبوالبنات"، لأنه أنجب فتاة من كل امرأة تزوجها، كما أنجبت ابنته الثالثة وهو في السبعين من عمره.

