النفط الجديد هو المعلومات (1)



تدرك الحكومات الاستبدادية الأهمية الاستراتيجية للمعلومات ، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية ، قامت بتطبيق استراتيجيات معلومات محلية ودولية قوية. إنهم يكثفون بيئات معلوماتهم المحلية ويوقفون مواطنيهم عن تدفق المعلومات العالمية ، بينما يقومون بتسليح المعلومات لمهاجمة الديمقراطيات وزعزعة استقرارها. على وجه الخصوص ، تعتقد الصين وروسيا أن المنافسة الاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين تتميز بمسابقة صفرية للسيطرة على البيانات ، فضلًا عن التكنولوجيا والمواهب اللازمة لتحويل البيانات إلى معلومات مفيدة.تظل الديمقراطيات غير مهيأة بشكل أساسي للمنافسة الاستراتيجية في عصر المعلومات. بالنسبة للولايات المتحدة على وجه الخصوص ، مع تضاؤل أهمية المعلومات كمورد جيوسياسي ، تضاءلت هيمنة المعلومات. منذ نهاية الحرب الباردة ، بدا تفوق أميركا في تكنولوجيا المعلومات غير ممكن - لأسباب ليس أقلها دورها المركزي في إنشاء الإنترنت والأولوية الاقتصادية الكلية.

المعلومات أكثر أهمية للشؤون العالمية اليوم من أي وقت مضى في التاريخ نتيجة للتطورات الأخيرة في التقنيات المعتمدة على البيانات. أحدثت هذه التطورات ثورة في كل من الجوانب الرئيسية الأربعة لقوة المعلومات: التأثير على البيئة السياسية والاقتصادية للجهات الفاعلة الأخرى ؛ لخلق النمو الاقتصادي والثروة. لتمكين ميزة صنع القرار على المنافسين ؛ والتواصل بسرعة وأمان.



أولًا ، أحدث تغلغل الإنترنت العالمي ثورة في إمكانية تأثير المعلومات على الجهات الفاعلة الأخرى. الدعاية قديمة قدم الحرب نفسها ، وقد استخدمتها شركات الإعلان وخبراء العلاقات العامة لدفع سلوك المستهلك لمدة قرن على الأقل. ولكن ، كما يوضح استخدام روسيا المستمر للمعلومات المضللة الرقمية للتدخل في السياسة الأمريكية ، فإن الشبكات الرقمية والاعتماد الواسع لمنصات وسائل الإعلام الاجتماعية قد وسعت بشكل كبير نطاق ونطاق الانتشار الجغرافي لعمليات تأثير الدولة.

ومع ذلك ، فإن حملات التأثير الروسية هي نماذج أولية فقط لنفوذ عمليات النفوذ المتقنة والخبيثة التي ستتمكن الدول من نشرها قريبًا. في السنوات الخمس المقبلة ، ستمكّن التطورات في الأتمتة والذكاء الاصطناعي (AI) الدعاية من إدارة حملات التأثير الشامل بفعالية على الطيار الآلي ، لاستهداف الأفراد والمجموعات الأكثر عرضة للتلاعب ، لتحسين تكتيكاتهم ورسائلهم بشكل مستمر على ردود الفعل الرقمية في الوقت الحقيقي ، وبسعر رخيص وبسرعة تولد الكمبيوتر المواد السمعية والبصرية وهمية.



ثانيًا ، إن التقدم في التعلم الآلي (مجموعة فرعية من الذكاء الاصطناعى) يمكّن الكيانات من الوصول إلى كميات كبيرة من البيانات الخام لاتخاذ قرارات أفضل. لقد كانت قيمة البيانات بالنسبة للبشر محدودة دائمًا بسبب مشكلة "الحمل الزائد للمعلومات": أي أن هناك حدودًا لمقدار المعلومات التي يمكن للبشر جمعها بشكل عملي ، وكلما زاد عدد المعلومات المتوفرة لدينا ، أصبح من الصعب فهمها. على سبيل المثال ، طرح إحصاء الولايات المتحدة عام 1880 26 سؤالًا فقط ، لكن استغرق الأمر ثماني سنوات. حتى آلات القرن العشرين كانت تكافح من أجل معالجة المعلومات بسرعة - وهذا يعني أن القرارات تعتمد في الغالب على مجموعات بيانات محدودة أو مشاعر أمعاء أو مزيج من الاثنين معا. واليوم ، تعمل التطورات في طاقة معالجة الكمبيوتر والتعلم الآلي على حل مشكلة التحميل الزائد للمعلومات. في الواقع ، تعمل أنظمة التعلم الآلي بشكل أفضل عند مواجهتها بمجموعات بيانات واسعة ، حيث إن الكميات الضخمة من بيانات "التدريب" الأولية وبيانات "التغذية المرتدة" المستمرة تمكنها من تحسين خوارزمياتها بمرور الوقت لإنتاج مخرجات أفضل.

في الوقت نفسه ، يتم الآن تضمين مليارات أجهزة استشعار الكمبيوتر القوية في الأجهزة الشخصية والمنزلية والصناعية المتصلة بالإنترنت في جميع أنحاء العالم.





ثالثًا ، تلعب البيانات والمعلومات الآن دورًا رئيسيًا في قدرة الدول على خلق الثروة والازدهار الضروريين للاقتصادات المتقدمة. عندما جادل الإيكونومست في مايو 2017 أن البيانات حلت محل النفط باعتباره "المورد الأكثر قيمة في العالم" ، كانت المجلة تستحوذ على روح العصر القوية. منذ ذلك الحين ، أعلن قادة العالم من ناريندرا مودي إلى شينزو آبي وأنجيلا ميركل أن البيانات ستكون المحرك الأهم للنمو الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين. يذهب بعض المحللين إلى أبعد من ذلك - يتنبأ فيكتور ماير شونبرجر بأن "رأسمالية البيانات" ستحل في النهاية محل الرأسمالية المالية كمبدأ تنظيمي للاقتصاد العالمي. من المؤكد أن الشركات التي تتضمن أعمالها الأساسية الحصول على البيانات ومعالجتها واستخدامها الآن تشكل بشكل شبه حصري العشرة الأوائل من الشركات المدرجة في العالم الأكثر قيمة. تمكن البيانات الشركات من استهداف مستهلكيها بشكل أفضل ، ومن خلال تحليلات البيانات المتقدمة ، لتحسين عمليات ومنتجات الأعمال ، واكتشاف معارف جديدة ، وبناء نماذج أعمال جديدة. اليوم ، يستخدم كل قطاع تقريبًا في الاقتصاديات المتقدمة أو يستكشف تطبيقات تعلم الآلة المعتمدة على البيانات. لكن رغم أن الشركات لديها رهان كبير على تحليلات البيانات ، فإن معهد ماكينزي العالمي يقدر أنها لم تدرك سوى جزء صغير من مئات الآلاف من الدولارات من الفرص الاقتصادية. 12تظل معظم إمكانات إنشاء القيمة في تحليلات البيانات مفتوحة ، وفي السنوات القادمة ، مع تقدم التكنولوجيا وخاصة برمجيات التعلم الآلي ، سوف تستمر في التوسع ، بيانات لتحديد المواقع في مركز المنافسة الاقتصادية العالمية لعقود قادمة.

رابعًا ، من البديهي ملاحظة أن التطورات في الإنترنت والجوال والتقنيات ذات الصلة قد أحدثت ثورة في سرعة وحجم ونطاق قدرة الجهات الفاعلة على توصيل المعلومات. بالنسبة لمعظم التاريخ ، كانت القدرة على التواصل بسرعة وأمان من أهم جوانب قوة المعلومات. خلال حروب نابليون ، قام الأدميرال اللورد كوكران التابع للبحرية الملكية البريطانية بتدمير أبراج الإشارة الفرنسية على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط ، واستولى على المبادرة لبريطانيا. تم اختراع الإنترنت نفسها لعزل نظام الاتصالات والتحكم النووي في أمريكا عن أعمال التخريب المماثلة. خطوط الاتصال ليست مهمة فقط للجيوش. في القرن 19، في القرن الحادي والعشرين ، ستظل القدرة على إنشاء وحماية أو تعطيل تدفق المعلومات تلعب دورًا حاسمًا في الشؤون العالمية.



تؤثر الأهمية الاقتصادية والسياسية المتزايدة للمعلومات على الخيارات والأولويات السياسية للدول ، وفي المقابل ، كيف تمارس السلطة وتنافس وتستعد للصراع في القرن الحادي والعشرين. هناك أربع طرق لظهور الأهمية المتزايدة للمعلومات في عصر تدفع فيه الجغرافيا السياسية للمعلومات الشؤون العالمية.في مقال نشرته مجلة فورين أفيرز في عام 1998 حول الأهمية الجيوسياسية المتزايدة للمعلومات ، تميز روبرت كوهان وجوزيف ناي 15 بين ثلاثة أنواع من المعلومات: مجانية ، تجارية ، واستراتيجية. حددوا المعلومات المجانية على أنها المعلومات الشخصية التي استسلم عنها الأفراد عن طيب خاطر في التفاعلات عبر الإنترنت ؛ بينما المعلومات التجارية مثل الملكية الفكرية (IP) كانت ذات صلة فقط بالأعمال التجارية. فئة واحدة فقط من المعلومات الضيقة - "المعلومات الإستراتيجية" مثل أسرار الدولة - ستكون ذات أهمية للحكومات وذات صلة بالشؤون العالمية. اليوم ، أصبحت الفئات التي حددهاKeohaneو Nye غير واضحة. كل قطعة من المعلومات لديها الآن القدرة على أن تكون استراتيجية.الأهمية الاستراتيجية للملكية الفكرية التجارية للحكومات اليوم بديهية نسبيًا. يمكن تعديل التطورات نفسها في التعلم الآلي التي تمكن Facebook من التعرف بشكل أفضل على أصدقائك ووضع علامات عليها في الصور بواسطة الجيوش لتحديد واستهداف المقاتلين. يمكن ضبط الخوارزميات ذاتية القيادة التي تجرب تسلا لتشغيل خزان مستقل. إلى حد كبير ، ليس فقط البرامج التجارية هي التي تهتم بها الدول. البيانات الأولية التي تحتفظ بها أنواع لا تعد ولا تحصى من الكيانات المؤسسية لها قيمة إستراتيجية أيضًا. أصبح التعلم الآلي الآن في مرحلة التطوير التي لم تعد هناك حاجة إلى عجائب تقنية لكتابة خوارزمية تعليمية جيدة فيها. بدلًا من ذلك ، فإن أكثر ما يطلبه المطورون هو مجموعة من البيانات عالية الجودة لتدريب الخوارزميات وتحسينها بمرور الوقت. بيانات حول البيئات الطبيعية والمبنية ، بالإضافة إلى السلوك البشري وعلم النفس الذي تحتفظ به شركات الخدمات اللوجستية ، والصحة ، والتصنيع ، والخدمات المالية ، والسلع الاستهلاكية ، ستقوم بتدريب الخوارزميات التي تمكن الدول من السيطرة على التضاريس المادية والإلكترونية والفكرية للمستقبل. نتيجةً لذلك ، فإن لدى الدول مصلحة قوية في الوصول إلى (أو سرقة) المعلومات التجارية التي صنّفها كوهان وناي ذات يوم على أنها غير متصلة نسبيًا بالجغرافيا السياسية.يمكن أن تكون المعلومات الشخصية أيضًا ذات أهمية استراتيجية. لطالما كانت الحياة الشخصية للقادة السياسيين والعسكريين تهم الجواسيس والمخربين. ولكن هذه الأنشطة كانت محدودة تاريخيا بسبب الحاجة إلى قيام العناصر البشرية بجمع وتفسير الذكاء. زادت الرقمنة بشكل كبير من عمق وعمق المعلومات المتاحة لعملاء المخابرات. تقومFitbits، والهواتف المرتبطة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، وأجهزة ضبط نبضات القلب المتصلة بالإنترنت والعديد من الأجهزة الأخرى بنسيج نسيج غني يمكن استخدامه في الأيدي الخاطئة للابتزاز أو تشويه سمعة صانعي القرار أو التغلب عليهم. في عام 2018 ، قام الهاكرز الذين ترعاهم الدولة باستهداف السجلات الصحية الرقمية لرئيس الوزراء السنغافوري وسرقوها بنجاح ، وذلك لأغراض لم يتم كشفها بعد.





المعلومات هي الآن المورد الجيوسياسي الأكثر تبعية والمتنازع عليها في العالم. أكدت الشركات الأكثر ربحية في العالم لسنوات أن البيانات هي "النفط الجديد". وقد أظهرت الحملات السياسية - وعناصر الاستخبارات الأجنبية - خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية أن وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتمد على البيانات هي مفتاح الرأي العام. كبار العلماء والتقنيين يفهمون أن مجموعات البيانات الجيدة، وليس فقط الخوارزميات، ستمنحهم ميزة تنافسية.الابتكار القائم على البيانات لا يؤدي فقط إلى تعطيل الاقتصادات والمجتمعات. إنها تعيد تشكيل العلاقات بين الأمم. إن السعي وراء سلطة المعلومات - بما في ذلك قدرة الدول على استخدام المعلومات للتأثير على القرار واتخاذه وإنشاءه وإبلاغه - يدفع الدول إلى إعادة كتابة شروط ارتباطها بالأسواق والمواطنين ، وإعادة تعريف المصالح الوطنية والأولويات الإستراتيجية. باختصار ، إن قوة المعلومات تغير طبيعة وسلوك لبنة البناء الأساسية للعلاقات الدولية ، الدولة ، مع عواقب زلزالية محتملة.