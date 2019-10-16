رسميًا إطلاق Redmi Note 8 و Note 8 Pro.. تعرف على التفاصيل

أطلقت شركة Xiaomi الصينية أحدث هواتفها الذكية Redmi Note 8، الذى يأتى بنسختين العادية والبرو، بينما أهم ما يميزه الكاميرا الرباعية بدقة 64 ميجابيكسل.



وبحسب موقع جى إسم إم آرينا التقنى، تأتى النسخة البرو بشاشة قياسها 6.53 بوصة من نوع FHD بها النوتش الشهير ولكن على شكل قطرة ماء، ومغطاة بطبقة حماية Gorilla Glass لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.



ويمتلك Redmi Note 8 Pro معالجًا قويًا من نوع Helio G90T chipset، ثمانى النواة، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 6 و 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزينية سعتى 64 و 128 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى، مع مستشعر بصمة تقليدى فى الخلف.



ولعشاق التصوير، سيجدون كاميرا رباعية أساسية، بدقة 64 و 8 و 2 و 2 ميجابيكسل مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بيكسل.



ويعمل Helio G90T chipset بأحدث أنظمة أندرويد Android 9 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 4500 ميللى أمبير، وميزة الشحن السريع بقوة 18 وات.



يأتى الهاتف بثلاثة ألوان هى الأزرق و الأسود و الأبيض، مقابل 210 دولارا أمريكيا لنسخة 64 جيجابايت مايعادل 3500 جنيهًا، و 250 دولارا لنسخة 128 جيجابايت، مايعادل 4000 جنيهًا مصريًا.



أما النسخة العادية تأتى بشاشة قياسها 6.3 بوصة من نوع FHD بها النوتش الشهير ولكن على شكل قطرة ماء، ومغطاة بطبقة حماية Gorilla Glass لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.



ويمتلك Redmi Note 8 معالجًا قويًا من نوع Snapdragon 665، ثمانى النواة، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 4 و 6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزينية سعتى 64 و 128 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى، مع مستشعر بصمة تقليدى فى الخلف.



ولعشاق التصوير، سيجدون كاميرا رباعية أساسية، بدقة 48 و 8 و 2 و 2 ميجابيكسل مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بيكسل.



ويعمل Helio G90T chipset بأحدث أنظمة أندرويد Android 9 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 4000 ميللى أمبير، وميزة الشحن السريع بقوة 18 وات.



يأتى الهاتف بلونين هما الأزرق و الأسود، مقابل 140 دولارا أمريكيا لنسخة 64 جيجابايت مايعادل 2300 جنيهًا، و 180 دولارا لنسخة 128 جيجابايت، مايعادل 3000 جنيهًا مصريًا.

