شروط ترخيصها فى المرور.. الأوراق المطلوبة لـ الحصول على سيارة معاقين معفاة جمركيا

طالب عدد من الحقوقيين بإعفاء سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الإعفاءات الجمركية، كما شدد وا على ضرورة التفرقة بين تعريف مصطلحي "التهريب والتهرب"

وفي نفس السياق طالب المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، بالنص في القانون الجديد للجمارك على عدم الإخلال بما ورد فى بالقوانين الأخرى التي تنص على الإعفاءات الجمركية لبعض الفئات، مثل إعفاء سيارات الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية، وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك قانون العمل الأهلى الذى ينص على إعفاءات خاصة بمعدات والآلات الخاصة بالعمل الأهلى.

وفيما يلي وضعت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من الخطوات، لاستخراج تراخيص سيارات المعاقين "ذوى الاحتياجات الخاصة" المعفاة من الجمارك وجاءت على النحو التالي :







- أن يتم استيراد السيارة باسم الشخص ذوى الاحتياجات الخاصة "المعاق".



- وثيقة فك الحظر لمن سبق له الحصول على سيارة مجهزة طبيًا.



- شهادة طبية بدرجة الإعاقة على ألا تقل عن 35%، ثم تعرض على اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى.



- بطاقة رقم قومى سارية.



- صورتان شخصيتان.



- أصل المؤهل الدراسى



-أن تكون السيارة مجهزة وفقًا لتقرير القومسيون الطبى.



-ألا تزيد قوة المحرك عن 4 سلندر وسعة المحرك عن 1600 CC.



-يحظر التصرف فى السيارة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها.



-تقديم صورة بطاقة رقم قومى سارية.



-قرار القومسيون العام للحالة الصحية للمتقدم وأحقيته فى الحصول وقيادة سيارة مجهزة.



-تقديم المؤهل الدراسى، نموذج الاختبار الشفوى، نموذج الاختبار العملى.



-إقامة مقدم الطلب في دائرة قسم أو وحدة المرور مقدمة الخدمة، وألا يقل سنه عن 18 سنة.



- المواطن المعاق حركيا إعاقة تمنعه من قيادة سيارة عادية.



- أن يتمتع المواطن بالجنسية المصرية حتى يستفيد من الخدمة.

