بعد تقمص محمد صلاح شخصية ماوى الكرتونية.. تعرف على تفاصيل فيلم موانا

تقمص فخر العرب محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى شخصية كرتونية تدعى "ماوى" التى تظهر فى فيلم ديزنى "موانا" والذى يعشقه الاطفال وخاصة ابنة محمد صلاح "مكة".



وفى التقرير التالى نكشف تفاصيل العمل وشخصية ماوى وموانا.



فيلم رسوم متحركة ثلاثي الأبعاد غنائي ومغامرة فانتازيا كوميدي أمريكي وهو الفيلم رقم 56 من سلسلة شركة والت ديزني لأفلام الرسوم المتحركة الطويلة الصادرة عن استوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة تم اصداره في عام 2016، وهو من إخراج رون كليمنتس وجون موسكر اللذان عملا على إخراج عدة عنواين كبرى لنفس الاستوديوهات تضمنت فيلم علاء الدين وحورية البحر وكوكب الكنز المفقود.



ويستند قصة الفيلم على شخصيات في الأساطير البولينيزية ويقوم بأداء الأصوات بالنسخة الأصلية أولي كروفاليو، دوين جونسون، راشيل هاوس ،تيمويرا موريسون. بينما يقوم بإداء الأصوات في النسخة العربية لمى صبري، كارمن سليمان، عبدالله سعد وأمل أسعد. تمت كتابة الأغاني المضمنة فالفيلم من قبل لين مانويل ميراندا وأوبيتايا فوائي ومارك مانسينا.



وتدور احداث الفيلم منذ آلاف السنوات، توقفت رحلات البحارة مستكشفي الجزر نتيجة بزوغ "تي كا" عقب سرقة "ماوي" قلب "تي فيتي" رازقة الحياة، واستقر أهل الترحال في جزيرة موتونوي والتي يدور أحداث الفيلم حول ابنة قائدها (موانا) وهي بحارة شديدة الحماس والابنة الوحيدة لقائد الملاحين وزعيم الجزيرة "تو وي"، وحينما تصبح عائلتها في حاجة إلى مساعدتها تقرر موانا الخروج في رحلة ملحمية تواجه من خلالها الأرواح العالقة والآلهة لكي تحمي أهلها من خطر الموت المحتوم من وحش الحمم تي كا وتنطلق مسرعة نحو ماوي لتطلب منه إعادة قلب تي فيتي لها كي يتوقف الخراب المحل بالمحيط وترزق تي فيتي الحياة للأرض من جديد.



صدر الفيلم بنسخته العربية المعربة صوتيًا أول مرة على متجر الآي تيونز الإلكتروني بتاريخ 14 مارس من العام 2017. وصدر بعدها مباشرة باللغة العربية ضمن قرص البلو راي الروسي مصحوبًأ بفيلم مدبلج قصير تحت عنوان الذهاب لصيد السمك.