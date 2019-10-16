ياسر المغربى: صناعة الجلود في مصر أصبحت أحد التوجهات الرئيسية للدولة



وأشار الي ان استغلال الاسم التجاري للمعرض الاسيوى الدولى للجلود APLF والذي يقام سنويا بهونج كونج سيسهم في نجاح معرض الجلود الافريقي الدولي علي المستويين الاقليمي والعالمي.



واضاف المغربي ان مدينة الروبيكي تعد احدي المدن الرائدة لانتاج الجلود بالشرق الاوسط بحجم انتاجية يصل الي 150 مليون قدم مكعب سنويًا، مشيرا الي أن المدينة تعد التجمع الصناعي البيئي الأكبر في قارة افريقيا والشرق الأوسط المتخصص في صناعة الجلود طبقًا للمعايير والاعتبارات العالمية ,



واوضح ان المشروع مقام علي ثلاث مراحل بدءًا من دباغة الجلود والمنتجات الوسيطة وصولًا للمنتجات النهائية، مشيرًا الى ان الهدف الرئيسى من انشاء هذا المشروع الضخم هو تحقيق التكامل بين سلاسل القيمة في صناعة الجلود المصرية بهدف الوصول الى منتج عالى الجودة وقادر على المنافسة في السوقين المحلى والخارجى.



أكد المهندس ياسر المغربى رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى المسؤلة عن إدارة الروبيكي ان صناعة الجلود في مصر اصبحت احد التوجهات الرئيسية للدولة بهدف سد احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الخارجية الي جانب زيادة الناتج المحلي وزيادة معدلات التصدير والعملات الاجنبية.