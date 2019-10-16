ردا على أكاذيب الإخوان..مصدر : تطعيمات الالتهاب السحائي مجانية لطلبة المدارس



المركز الرئيسي .. 51 ش وزارة الزراعة – العجوزة ت:37611111 داخلي :1010،7465 ،7295



نادي مصر الجديدة "نادي الطيران" .. 14 ش أحمد فؤاد - سانت فاتيما - مصر الجديدة - القاهرة ت :01146668440



كفر الشيخ .. مستشفى كفر الشيخ العام ت 01117604406 ، 01008821600



6 أكتوبر .. مستشفى الوادي بجوار الحصري ت:2662 1110 011



الإسكندرية .. الوطنية مول – لوران ت: 4407 760 0111



القطامية .. نادي القطامية الرياضي - التجمع الخامس – المستشفى الجوي التخصصي ش التسعين ت: 6599 555 0114



المعادي .. نادي المعادي ت : 01154007720



الرحاب .. فيلا 102 ،103 ش أحمد شوقي خلف المول التجاري 1 بجوار سينما الرحاب – مجمدع العيادات التخصصية ت 01155666282



داندي مول .. المول التجاري داندي مول- الكيلو 28 بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك ت :01121234555



نادي الزهور .. شارع يوسف عباس - البوابة الرئيسية – مدينة نصر ت :01121235777



نادي قضاة مجلس الدولة "خاص بالأعضاء فقط" .. ش السرايا أمام استقبال مستشفى قصر العيني ت :01127770877.

كعادتها في نشر الشائعات خرجت علينا الابواق التابعة لجماعة الإخوان الارهابية التي تبث سمومها من الخارج لنشر شائعة عن ارتفاع أسعار تطعيم الالتهاب السحائى إلى 1300 جنيه بعد الاشتباه في حالات إصابة بالمرض، إلا أن وزارة الصحة والسكان سارعت بنفي الأمر في بيان رسمي لها مؤكدة انه لاتوجد أي إصابات بالالتهاب السحائي علي الإطلاق وما تم رصده حالات تتشابه أعراضها مع أعراض الالتهاب السحائي.وأكد مصدر بالمصل واللقاح خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن تطعيم الالتهاب السحائي يقدم بالمجان لطلبة الصفوف الدراسية الأولى وهى «الابتدائي - الإعدادي - الثانوي» أما أسعار التطعيمات الاحترازية خارج جدول التطعيمات فأنها تصل بالنسبة لـ"الالتهاب السحائي" إلى 145 جنيه جنيها للجرعة.