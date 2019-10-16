Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ردا على أكاذيب الإخوان..مصدر : تطعيمات الالتهاب السحائي مجانية لطلبة المدارس

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:56 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
عبدالصمد ماهر
كعادتها في نشر الشائعات خرجت علينا الابواق التابعة لجماعة الإخوان الارهابية التي تبث سمومها من الخارج لنشر شائعة عن ارتفاع أسعار تطعيم الالتهاب السحائى إلى 1300 جنيه بعد الاشتباه في حالات إصابة بالمرض، إلا أن وزارة الصحة والسكان سارعت بنفي الأمر في بيان رسمي لها مؤكدة انه لاتوجد أي إصابات بالالتهاب السحائي علي الإطلاق وما تم رصده حالات تتشابه أعراضها مع أعراض الالتهاب السحائي.

وأكد مصدر بالمصل واللقاح خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن تطعيم الالتهاب السحائي يقدم بالمجان لطلبة الصفوف الدراسية الأولى وهى «الابتدائي - الإعدادي - الثانوي» أما أسعار التطعيمات الاحترازية خارج جدول التطعيمات فأنها تصل بالنسبة لـ"الالتهاب السحائي" إلى 145 جنيه جنيها للجرعة.

عناوين مراكز تطعيمات فاكسيرا "المصل واللقاح":

المركز الرئيسي .. 51 ش وزارة الزراعة – العجوزة ت:37611111 داخلي :1010،7465 ،7295

نادي مصر الجديدة "نادي الطيران" .. 14 ش أحمد فؤاد - سانت فاتيما - مصر الجديدة - القاهرة ت :01146668440

كفر الشيخ .. مستشفى كفر الشيخ العام ت 01117604406 ، 01008821600

6 أكتوبر .. مستشفى الوادي بجوار الحصري ت:2662 1110 011

الإسكندرية .. الوطنية مول – لوران ت: 4407 760 0111

القطامية .. نادي القطامية الرياضي - التجمع الخامس – المستشفى الجوي التخصصي ش التسعين ت: 6599 555 0114

المعادي .. نادي المعادي ت : 01154007720

الرحاب .. فيلا 102 ،103 ش أحمد شوقي خلف المول التجاري 1 بجوار سينما الرحاب – مجمدع العيادات التخصصية ت 01155666282

داندي مول .. المول التجاري داندي مول- الكيلو 28 بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك ت :01121234555

نادي الزهور .. شارع يوسف عباس - البوابة الرئيسية – مدينة نصر ت :01121235777

نادي قضاة مجلس الدولة "خاص بالأعضاء فقط" .. ش السرايا أمام استقبال مستشفى قصر العيني ت :01127770877.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

هتنزل المرة دي.. أحمد موسى: حنفي تركيا يركع أمام الأمريكان .. فيديو

عبر صفحات على الفيس.. ضبط شخص ارتكب 23 واقعة نصب على المواطنين

شاهد.. أهلي جدة يقدم مدرب الزمالك السابق بطريقة رائعة

بلوزة اوف شولدر... منى زكى تثير الجدل مجددا بـ إطلالة جريئة.. شاهد

فرصة.. اشتري iPhone X بـ 10 آلاف جنيه فقط.. تعرف على السر

أول تحرك من الخطيب بعد تأجيل القمة 119 بين الأهلي والزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأجمل .. تحدى فى مقاييس الجمال بين بيلا حديد وشقيقتها جيجى

بعد تقمص محمد صلاح شخصية ماوى الكرتونية.. تعرف على تفاصيل فيلم موانا

وش السعد.. 20 صورة لـ مكة محمد صلاح تتوج رحلة نجاح والدها