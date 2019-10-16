ردا على أكاذيب الإخوان..مصدر : تطعيمات الالتهاب السحائي مجانية لطلبة المدارس

كعادتها في نشر الشائعات خرجت علينا الابواق التابعة لجماعة الإخوان الارهابية التي تبث سمومها من الخارج لنشر شائعة عن ارتفاع أسعار تطعيم الالتهاب السحائى إلى 1300 جنيه بعد الاشتباه في حالات إصابة بالمرض، إلا أن وزارة الصحة والسكان سارعت بنفي الأمر في بيان رسمي لها مؤكدة انه لاتوجد أي إصابات بالالتهاب السحائي علي الإطلاق وما تم رصده حالات تتشابه أعراضها مع أعراض الالتهاب السحائي.
وأكد مصدر بالمصل واللقاح خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن تطعيم الالتهاب السحائي يقدم بالمجان لطلبة الصفوف الدراسية الأولى وهى «الابتدائي - الإعدادي - الثانوي» أما أسعار التطعيمات الاحترازية خارج جدول التطعيمات فأنها تصل بالنسبة لـ"الالتهاب السحائي" إلى 145 جنيه جنيها للجرعة.
عناوين مراكز تطعيمات فاكسيرا "المصل واللقاح":
المركز الرئيسي .. 51 ش وزارة الزراعة – العجوزة ت:37611111 داخلي :1010،7465 ،7295
نادي مصر الجديدة "نادي الطيران" .. 14 ش أحمد فؤاد - سانت فاتيما - مصر الجديدة - القاهرة ت :01146668440
كفر الشيخ .. مستشفى كفر الشيخ العام ت 01117604406 ، 01008821600
6 أكتوبر .. مستشفى الوادي بجوار الحصري ت:2662 1110 011
الإسكندرية .. الوطنية مول – لوران ت: 4407 760 0111
القطامية .. نادي القطامية الرياضي - التجمع الخامس – المستشفى الجوي التخصصي ش التسعين ت: 6599 555 0114
المعادي .. نادي المعادي ت : 01154007720
الرحاب .. فيلا 102 ،103 ش أحمد شوقي خلف المول التجاري 1 بجوار سينما الرحاب – مجمدع العيادات التخصصية ت 01155666282
داندي مول .. المول التجاري داندي مول- الكيلو 28 بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك ت :01121234555
نادي الزهور .. شارع يوسف عباس - البوابة الرئيسية – مدينة نصر ت :01121235777
نادي قضاة مجلس الدولة "خاص بالأعضاء فقط" .. ش السرايا أمام استقبال مستشفى قصر العيني ت :01127770877.
وأكد مصدر بالمصل واللقاح خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن تطعيم الالتهاب السحائي يقدم بالمجان لطلبة الصفوف الدراسية الأولى وهى «الابتدائي - الإعدادي - الثانوي» أما أسعار التطعيمات الاحترازية خارج جدول التطعيمات فأنها تصل بالنسبة لـ"الالتهاب السحائي" إلى 145 جنيه جنيها للجرعة.
عناوين مراكز تطعيمات فاكسيرا "المصل واللقاح":
المركز الرئيسي .. 51 ش وزارة الزراعة – العجوزة ت:37611111 داخلي :1010،7465 ،7295
نادي مصر الجديدة "نادي الطيران" .. 14 ش أحمد فؤاد - سانت فاتيما - مصر الجديدة - القاهرة ت :01146668440
كفر الشيخ .. مستشفى كفر الشيخ العام ت 01117604406 ، 01008821600
6 أكتوبر .. مستشفى الوادي بجوار الحصري ت:2662 1110 011
الإسكندرية .. الوطنية مول – لوران ت: 4407 760 0111
القطامية .. نادي القطامية الرياضي - التجمع الخامس – المستشفى الجوي التخصصي ش التسعين ت: 6599 555 0114
المعادي .. نادي المعادي ت : 01154007720
الرحاب .. فيلا 102 ،103 ش أحمد شوقي خلف المول التجاري 1 بجوار سينما الرحاب – مجمدع العيادات التخصصية ت 01155666282
داندي مول .. المول التجاري داندي مول- الكيلو 28 بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك ت :01121234555
نادي الزهور .. شارع يوسف عباس - البوابة الرئيسية – مدينة نصر ت :01121235777
نادي قضاة مجلس الدولة "خاص بالأعضاء فقط" .. ش السرايا أمام استقبال مستشفى قصر العيني ت :01127770877.