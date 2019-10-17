رسالة شديدة اللهجة من ترامب لأردوغان: لا تكن أحمق سأدمر اقتصاد تركيا

حذّر الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، نظيره التركي "رجب طيب أردوغان"، في رسالة أرسلها إليه في نفس اليوم الذي شنت فيه تركيا هجومها في شمال سوريا، قائلًا "لا تكن أحمق"، وأنه يخاطر بأن يذكره التاريخ كــ"شيطان".





ونشر البيت الأبيض، الرسالة التي أرسلها ترامب إلى أردوغان، في التاسع من أكتوبر الجاري، تزامنًا مع بدء العدوان التركي الغاشم على الشمال السوري، وأضاف "ترامب"، "أنت لا تريد أن تكون مسئولا عن ذبح الآلاف من الناس، وأنا لا أريد أن أكون مسئولا عن تدمير الاقتصاد التركي.. وسأفعل ذلك".





تابع "ترامب"، "سوف ينظر إليك التاريخ بشكل إيجابي إذا قمت بذلك بطريقة صحيحة وإنسانية، وسوف ينظر إليك الى الأبد كشيطان إذا لم تحدث الأمور الجيدة".





ولفت ترامب إلى أن "اتفاقا عظيما" أمر ممكن إذا قام الرئيس التركي بمفاوضة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الذي تصنفه تركيا على أنه "إرهابي" لعلاقته مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني في تركيا.





وختم ترامب رسالته بنصيحته "لا تكن رجلا متصلبا.. لا تكن أحمق"، مضيفا "سوف أتصل بك لاحقا".



