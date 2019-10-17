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أخبار البلد

باستخدام الكتائب الإلكترونية.. كواليس التنسيق بين الهارب محمد علي وأيمن نور لبث الفيديوهات

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:24 ص
الهارب محمد على وايمن
الهارب محمد على وايمن نور
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هاني حسين
أبواق جماعة الإخوان الإرهابية مستمرة في بث سمومها، في محاولة بائسة منهم لزعزعة أمن مصر، وهز أركان الدولة وتشويه المؤسسات.

وفي الفترة الماضية، عكف المقاول الهارب محمد علي، على نشر مجموعة فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ للتحريض على الدولة، وروج لها الإرهابي الهارب أيمن نور، وهناك تنسيق دائم ومستمر بينها؛ من أجل ترويج فيديوهات الأول على حسابات قناة الشرق الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد الإخواني مسعد البربري، العامل بقناة الشرق الإرهابية، هو العراب المجهول، خلف نشر فيديوهات محمد علي؛ بتكليف من أيمن نور.

وأبرم الهارب أيمن نور، اتفاقًا مع المقاول الهارب محمد علي، لاستخدام اللجان الإلكترونية الإخوانية؛ لنشر فيديوهات لتنفيذ المخطط الإخوانى لنشر الفوضى في مصر.

وكعادة الخونة والمتآمرين على مصر، يختلفون في تقسيم الغنائم، فقد دخل الهارب محمد علي في مشادة مع معتز مطر قبل المشاركة في مداخلة في برنامج "معتز مطر"، وتلك المكالمة قام بترتيبها أيمن نور.

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