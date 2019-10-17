الفلبين: مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات جراء زلزال ضرب جنوب البلاد

قالت السلطات الفلبينية إن 3 أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم، فيما أصيب العشرات جراء الزلزال الذي ضرب أمس جنوب البلاد وبلغت قوته 4ر6 درجة على مقياس ريختر.



وأوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية الفلبينية للتعامل مع الكوارث مارك تيمبال، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم أن شخصين قتلا وأصيب 18 آخرين بانهيار أرضي في‭‭ ‬‬بلدة ماجسايساي بإقليم دافو ديل سر، في حين تضررت 15 بناية، منها مراكز للتسوق ومدارس ومجالس بلدية.



ومن جهته، قال رئيس بلدية تولونان في إقليم نورث كوتاباتو ريويل ليمبونجان، إن طفلة عمرها 7 أعوام لقيت حتفها عندما انهار جدار في منزلها.