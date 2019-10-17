بـ فستان بيج .. مي عمر تتألق فى شوارع اليونان

نشر المخرج محمد سامى عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، صورة برفقة زوجته الفنانة مي عمر فى أحد شوارع اليونان أثناء قضاء عطلتهما.
وظهرت مي عمر بفستان كت من اللون البيج ، وحرصت مي على ارتداء إكسسوار من الحجم الكبير قرط ذهبي الون وسلسلة طويلة .
وتركت مي عمر شعرها منسدلا على اكتافها بطريقة بسيطة، وغير متكلفة،واضعة عليه دوكة على شكل عرف الشجر ،ذهبي اللون ، فيما لم تتكلف في وضع المكياج، حيث اكتفت بوضع أحمر شفاه باللون الكشميري.
وظهرت مي عمر بفستان كت من اللون البيج ، وحرصت مي على ارتداء إكسسوار من الحجم الكبير قرط ذهبي الون وسلسلة طويلة .
وتركت مي عمر شعرها منسدلا على اكتافها بطريقة بسيطة، وغير متكلفة،واضعة عليه دوكة على شكل عرف الشجر ،ذهبي اللون ، فيما لم تتكلف في وضع المكياج، حيث اكتفت بوضع أحمر شفاه باللون الكشميري.