رضوى الشربينى: ما حدث فى لبنان معجزة إلهية بكل المعاني









نشرت الإعلامية رضوى الشربينى على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" منشورًا تعلق به على ماحدث فى لبنان ، كما حرصت على نشر صورة من حرائق لبنان معها ..ونشرت الشربينى :" ما حدث فىً لبنان هى معجزة إلهية بكل المعاني...فقد اشتدت الرياح التى أدت لوجود حرائق في كل مكان وذهبت الناس لتصلي في المساجد و الكنائس بعد فقدان الأمل في إطفاء الحرائق بشتى الطرق...وبعدها مباشرة ربنا استجاب للشعب اللبناني و صلواته ...... في عز الحر يسقط المطر لتطفئ النيران. .وتابعت : "ربك سميع ربك كبير...ربك كريم ربك رب قريب.. و إذا سألك عبادى عنى فأني قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان سبحانك يا الله".وانهالت تعليقات متابعي رضوى الشربينى مابين : " ونعم بالله ثق بربك " و " خبر حلو زيك رضوى" و" العراق ليبيا سوريا اليمن لبنان هون يا رب على كل بلد عربية".