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أخبار البلد

رضوى الشربينى: ما حدث فى لبنان معجزة إلهية بكل المعاني

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:37 ص
الإعلامية رضوى الشربينى
الإعلامية رضوى الشربينى
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شيماء مجدي
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" منشورًا تعلق به على ماحدث فى لبنان ، كما حرصت على نشر صورة من حرائق لبنان معها ..

ونشرت الشربينى :" ما حدث فىً لبنان هى معجزة إلهية بكل المعاني...فقد اشتدت الرياح التى أدت لوجود حرائق في كل مكان وذهبت الناس لتصلي في المساجد و الكنائس بعد فقدان الأمل في إطفاء الحرائق بشتى الطرق...وبعدها مباشرة ربنا استجاب للشعب اللبناني و صلواته ...... في عز الحر يسقط المطر لتطفئ النيران. .
وتابعت : "ربك سميع ربك كبير...ربك كريم ربك رب قريب.. و إذا سألك عبادى عنى فأني قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان سبحانك يا الله".

وانهالت تعليقات متابعي رضوى الشربينى مابين : " ونعم بالله ثق بربك " و " خبر حلو زيك رضوى" و" العراق ليبيا سوريا اليمن لبنان هون يا رب على كل بلد عربية".

 
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