«الإسكان»: غلق وتشميع الوحدات والمحلات التجارية المخالفة بـ6 أكتوبر والسادات

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر: إنه تم شن حملة لضبط الوحدات المخالفة بالمرحلة الأولى بمنطقة الورود، وذلك بالتنسيق مع شرطة التعمير والإدارات المعنية بجهاز المدينة.



وأوضح: أسفرت الحملة عن تنفيذ ٨ قرارات غلق وتشميع للوحدات المخالفة، وهي عبارة عن مكاتب عقارات وسمسرة ومكاتب لشركات لعرض منتجات، وتم سحب عدادات الكهرباء والمياه، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ولردع المخالفين وتنفيذًا للقانون.



و أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم تنفيذ حملة لغلق وتشميع المحلات والوحدات المهنية والبدرومات المخالفة، وكذا سحب قطع الأراضي السكنية المخالفة للنشاط بالمنطقة السكنية الحادية عشرة والسوق التجارية بالمنطقة.



وقال المهندس أمين غنيم: تضمنت المخالفات مزاولة أنشطة مختلفة بدون تراخيص منها حضانة، مخزن، مواد غذائية، مؤكدًا استمرار حملات ضبط المخالفات لتشمل المدينة بأكملها، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء على المخالفات كافة.