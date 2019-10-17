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محافظات

جبر الخواطر فى صورة.. حفل زفاف فتاة يتيمة يجمع محافظ الغربية وجهازه التنفيذي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:03 ص
صدى البلد
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أحمد على
تبسمك في وجه الآخر صدقة، ومؤازرتك له ضمانة لمجتمع صحي وسليم يحترم الكبير ويعطف على الصغير ويضع اليتيم على رأس الجميع، فكان حضور محافظ الغربية حفل زفاف فتاة يتيمة خير نموذج لجبر الخواطر والتكافل والتراحم.

وفي لقطة إنسانية تجسد معاني جبر الخواطر شارك محافظ الغربية في حفل زفاف ابنة من بنات التضامن الاجتماعي مساء أمس بجمعية الوفاء الخيرية (ب) بإحدى القاعات الخاصة على طريق طنطا الإسكندرية، رافقه المحاسب منير أبو الخير عزام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والدكتور خالد ابو المجد رئيس فريق التدخل السريع ومجلس إدارة جمعية الوفاء ومديرة المؤسسة وجمع غفير من زملاء العروسين.

بارك اللواء هشام السعيد محافظ الغربية العروسين وجميع الحضور وسط فرحة غامرة من كافة الحضور مشددا على مديرية التضامن بضرورة الحفاظ على بنات الجمعيات الخيرية وتربيتهم أحسن تربية.

وقال وكيل وزارة التضامن إنه سعيد بحضور زفاف احدى بنات الجمعية والتى تعتبر مثل نجلته تماما، مشيرا إلى أن كل بنات الدار يعاملهمن مثل بناته جميعا.
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