Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ابناء البطة السودا.. تعليق مثير من فرج عامر على مباراة بيراميدز وسموحة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:08 ص
فرج عامر
فرج عامر
Advertisements
نور عادل
علق فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحة، على مواجهة فريقه الاول لكرة القدم اليوم امام منافسه فريق بيراميدز في اطار الجولة الرابعة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سنخوض مباراة بيراميدز اليوم وسنلعب تحت شعار ابناء البطة السوداء".

ويستضيف فريق بيراميدز منافسه سموحة اليوم على ملعب الدفاع الجوي في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020 .

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط بينما جاء فريق سموحة في المركز الثامن برصيد 4 نقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ألميريا ضد جيرونا اليوم الثلاثاء

ترتيب الدوري المصري.. المقاولون يتصدر بعد الفوز على سموحة

بيراميدز يستضيف سموحة في الجولة الرابعة من الدوري .. اليوم

فرج عامر: مباراة سموحة وبيراميدز مصلحة قومية.. فيديو

ترشيحاتنا

فتاة سعودية تثير الجدل وتركى آل شيخ يتوعد المقصرين بحقها.. تفاصيل

حرمت نفسي من الإنجاب.. حوار خاص مع لبلبة عن حياتها الشخصية والفنية

الزمالك مكنش خايف.. خالد الغندور يهاجم رمضان صبحي ويشكك في قدرات الأهلي

أعراض الإصابة بـ الالتهاب السحائي.. توجه لأقرب مستشفى فورًا

كسر خرسانة.. شاب يبني منزله من المخلفات.. شاهد

عطل بالمترو..الدفع بأتوبيسات النقل العام تنقل الركاب بين غمرة والدمرداش ومنشية الصدر.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أروى جودة تشعل إنستجرام بفستان أسود

تدشين تويوتا كوبين GR سبورت في اليابان.. صور

بـ فستان بيج .. مي عمر تتألق فى شوارع اليونان