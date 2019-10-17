ابناء البطة السودا.. تعليق مثير من فرج عامر على مباراة بيراميدز وسموحة

علق فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحة، على مواجهة فريقه الاول لكرة القدم اليوم امام منافسه فريق بيراميدز في اطار الجولة الرابعة.



وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سنخوض مباراة بيراميدز اليوم وسنلعب تحت شعار ابناء البطة السوداء".



ويستضيف فريق بيراميدز منافسه سموحة اليوم على ملعب الدفاع الجوي في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020 .



ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط بينما جاء فريق سموحة في المركز الثامن برصيد 4 نقاط.