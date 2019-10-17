Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

النقل: تسيير حركة المترو من سرايا القبة حتى الشهداء باتجاه مفرد.. وانتظام العمل بمحطات الخط الأول

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:25 ص
عطل مترو الانفاق
عطل مترو الانفاق
Advertisements
أحمد أبوشوشة
أعلنت وزارة النقل أنه أثناء قيام إحدى شركات الإعلان الخاصة بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول للمترو ضمن الأعمال التي تقوم بها هيئة النقل العام لإزالة الإعلانات بجوار سور محطة المترو، حدث كسر بالونش القائم بأعمال الإزالة وسقطت "رافعة الونش" على الشبكة الهوائية للمترو، مما أدى إلى قطعها.

وعلى الفور تم التحفظ على الونش والقائمين بالأعمال عليه بمعرفة شرطة النقل والمواصلات، وانتقلت جميع فرق الطوارئ التابعة للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لإجراء عمليات الإصلاح الفوري، وتم التنسيق مع محافظة القاهرة للدفع بأتوبيسات في هذه المنطقة لنقل الركاب بين الثلاث المحطات.

ووصل عدد من المسئولين إلى موقع إصلاح الشبكة الهوائية، وأشرفوا على عمليات الإصلاح حتى مرور أول قطار في موقع العطل.

وبذل العاملون والفنيون بشركة المترو جهدا كبيرا في عمليات الإصلاح إلى أن انتظم العمل في جميع محطات الخط الأول، وتم حاليا تسيير المترو من سرايا القبة حتى الشهداء باتجاه مفرد، ومن سرايا القبة إلى المرج الجديدة بشكل مزدوج، ومن الشهداء إلى حلوان بشكل مزدوج، لحين إصلاح العطل بشكل نهائي، وبذلك تكون جميع محطات الخط الأول للمترو تعمل بشكل منتظم وتستقبل الركاب.

واعتذرت وزارة النقل للركاب عن هذا العطل الذي سببته إحدى الشركات الخاصة أثناء عملها خارج سور المترو في المسافة بين محطتي غمرة والدمرداش.

وكانت حركة مترو الأنفاق توقفت بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر، بسبب سقوط رافعة ونش إحدى شركات الإعلانات الخاصة على الشبكة الهوائية للمترو عند قيام الشركة بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول.

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن التنسيق مع محافظة القاهرة للدفع بأتوبيسات في هذه المنطقة لنقل الركاب بين الثلاث المحطات لحين انتهاء فرق الطوارئ والفنيين من عمليات إصلاح الشبكة الكهربائية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب سقوط رافعة ونش.. توقف حركة المترو بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر.. صور

اهم الاخبار.. توقف حركة المترو.. حقيقة حريق أكاديمية الفنون.. أمريكا تشن ضربة جوية على سوريا.. مرتضى منصور يقتحم استوديو الزمالك اليوم

عطل بالمترو..الدفع بأتوبيسات النقل العام تنقل الركاب بين غمرة والدمرداش ومنشية الصدر.. صور

ترشيحاتنا

رضوى الشربينى: ما حدث فى لبنان معجزة إلهية بكل المعاني

شاهد | تركى آل الشيخ يزور محمد هنيدى فى الرياض

مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن موقفه من قرار تأجيل مباراة الأهلي والزمالك

حركة تنقلات التنمية المحلية.. تغيير 27 قيادة لهذه الأسباب

أسعار كيا سبورتاج المستعملة فى سوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

بسبب سقوط رافعة ونش.. توقف حركة المترو بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أروى جودة تشعل إنستجرام بفستان أسود

تدشين تويوتا كوبين GR سبورت في اليابان.. صور

بـ فستان بيج .. مي عمر تتألق فى شوارع اليونان