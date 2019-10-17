النقل: تسيير حركة المترو من سرايا القبة حتى الشهداء باتجاه مفرد.. وانتظام العمل بمحطات الخط الأول

أعلنت وزارة النقل أنه أثناء قيام إحدى شركات الإعلان الخاصة بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول للمترو ضمن الأعمال التي تقوم بها هيئة النقل العام لإزالة الإعلانات بجوار سور محطة المترو، حدث كسر بالونش القائم بأعمال الإزالة وسقطت "رافعة الونش" على الشبكة الهوائية للمترو، مما أدى إلى قطعها.



وعلى الفور تم التحفظ على الونش والقائمين بالأعمال عليه بمعرفة شرطة النقل والمواصلات، وانتقلت جميع فرق الطوارئ التابعة للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لإجراء عمليات الإصلاح الفوري، وتم التنسيق مع محافظة القاهرة للدفع بأتوبيسات في هذه المنطقة لنقل الركاب بين الثلاث المحطات.



ووصل عدد من المسئولين إلى موقع إصلاح الشبكة الهوائية، وأشرفوا على عمليات الإصلاح حتى مرور أول قطار في موقع العطل.



وبذل العاملون والفنيون بشركة المترو جهدا كبيرا في عمليات الإصلاح إلى أن انتظم العمل في جميع محطات الخط الأول، وتم حاليا تسيير المترو من سرايا القبة حتى الشهداء باتجاه مفرد، ومن سرايا القبة إلى المرج الجديدة بشكل مزدوج، ومن الشهداء إلى حلوان بشكل مزدوج، لحين إصلاح العطل بشكل نهائي، وبذلك تكون جميع محطات الخط الأول للمترو تعمل بشكل منتظم وتستقبل الركاب.



واعتذرت وزارة النقل للركاب عن هذا العطل الذي سببته إحدى الشركات الخاصة أثناء عملها خارج سور المترو في المسافة بين محطتي غمرة والدمرداش.



وكانت حركة مترو الأنفاق توقفت بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر، بسبب سقوط رافعة ونش إحدى شركات الإعلانات الخاصة على الشبكة الهوائية للمترو عند قيام الشركة بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول.



وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن التنسيق مع محافظة القاهرة للدفع بأتوبيسات في هذه المنطقة لنقل الركاب بين الثلاث المحطات لحين انتهاء فرق الطوارئ والفنيين من عمليات إصلاح الشبكة الكهربائية.

