وزيرة الهجرة: "مصر تستطيع" نجح في ربط العقول والطيور المهاجرة بقضايا وطنهم الأم

اختتمت فعاليات النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع والتى جاءات بعنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظمتها وزارتى الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك بمشاركة 65 مستثمرًا مصريًا بالخارج؛ بهدف الاستفادة من خبراتهم في عدد من المجالات الحيوية المتعلقة بمختلف القطاعات الاستثمارية.



وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نجاح المؤتمر فى تحقيق هدفه الذى تمثل فى طرح ومناقشة الأفكار وفرص الاستثمار المتاحة فى مصر، مشيرة إلى الحرص على ربط العقول والطيور المهاجرة بقضايا وطنهم الأم والاستفادة من خبراتهم الواسعة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهو ما يعد جزء من الأهداف التى حققتها النسخ الأربع السابقة للمؤتمر.



وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أهمية وضرورة التواصل مع المصريين بالخارج ولاسيما الخبراء والعلماء والمستثمرين؛ وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية للاستفادة من خبراتهم والاطلاع على تجاربهم الاستثمارية الناجحة.



كما أشارت مكرم إلى الجهود التى تبذلها الدولة بهدف تحسين مناخ الاستثمار فى مصر والعوامل الجاذبة للاستثمار، وما تم بالنسبة لتوفير مصادر الطاقة وتحسين البنية التحتية التى تسهم في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، لافتًة إلى قيام الدولة بإنشاء مشروع الشبكة القومية للطرق، الموانيء، المناطق اللوجيستية والمدن الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحة أنه تم استعراض تلك الجهود على مدار جلسات المؤتمر وفى اللقاءات التى دارات مع المستثمرين على هامش المؤتمر.



كما اثنت السفيرة نبيلة مكرم على كل الأطروحات والأفكار التي طرحها المستثمرين المشاركين بالمؤتمر، مشيرة إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية لكافة الأفكار التي تم طرحها، مشيدة بالروح التي ظهر عليها كافة المشاركين بالمؤتمر وإظهار حبهم الكبير لوطنهم الأم، ورغبتهم في المشاركة فيما يحدث من تنمية على أرض مصر.



ولفتت السفيرة نبيلة مكرم إلى أنه في إطار تكليفات الرئيس فقد تم تنظيم زيارات لوفد المستثمرين المصريين بالخارج إلى المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، للتعرف بشكل مباشر وواقعي على حجم الإنجازات التي تحققت وآفاق التطوير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات وفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري، حيث تضمنت الزيارات على هامش فعاليات المؤتمر جولة ميدانية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومدينة العلمين الجديدة كذلك العاصمة الإدارية الجديدة،للتعرف على حجم الانجازات التي تحققت بهذه المدن والمشروعات القومية وعرض الفرص الاستثمارية الموجودة بها.