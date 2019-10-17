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مرأة

بـ فستان مفتوح .. دومينيك حوراني بإطلالة تشعل إنستجرام.. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 04:00 م
صدى البلد
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قسم المرأة
شاركت الفنانة دومنيك حورانى ، متابعيها بفيديو جديد لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

وأطلت بها دومنيك حورانى ، بفستان طويل باللون الكحلى ومطرز بالذهبى، وان شولدر ومفتوح من الساق، ووضعت حزام على الخصر بـ اللون الذهبى الذى يبرز جمالها ورشاقتها.

وتركت دومنيك حورانى، شعرها الذهبى منسدلاً على كتفيها بطريقة رائعة تتناسب مع إطلالتها الجميلة، ووضعت لمسات رقيقة من الميكاب معتمدة على جمال بشرتها وأحمر شفاة باللون البيج.

وقامت دومنيك حورانى باقتناء مجموعة بسيطة من الإكسسوارات واكتفت بقرط بسيط، وساعة لليد تعطى مظهرا جذابا. 
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