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رياضة

شوط أول سلبي بين اف سي مصر والجونة بالدوري المصري

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:57 م
الجونة
الجونة
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عبدالله هشام
انتهت احداث الشوط الاول بالتعادل السلبي بين فريقي اف سي مصر والجونة المقامة حاليا علي ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2019-2020 .

وشهدت المباراة انحسار اللعب في نصف الملعب بسبب خوف الفريقين من اهتزاز الشباك مبكرا وبعض الهجمات القليلة للغاية من جانب الفريقين على مرمى المنافس

وفي الدقيقة 22 سدد عمر الحبشي لاعب اف سي مصر الكرة على يسار الغرباوي حارس الجونة الذي أنقذها بشكل رائع وحولها إلى ركلة ركنية .


وفي الدقيقة 40 نجح ألان كيامبادي لاعب الجونة في الوصول لمنطقة الجزاء و لكن خروج الحارس وليد توفيق أغلق زوايا المرمى ليعيدها إلى الخلف لتصل الى السلام محارب يسدد ولكن ضعيفة في يد حارس الجونة .

ويحتل فريق اف سي مصر المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطتين بينما جاء الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط .
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