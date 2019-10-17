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حوادث

بتهمة قتل دكتور عمدا.. إحالة أوراق 4 متهمين بقنا لفضيلة المفتي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 04:33 م
محاكمة
محاكمة
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يوسف رجب
قضت محكمة جنايات قنا، بإحالة أوراق شقيقين وأب ونجله لفضيلة المفتي بتهمة قتل دكتور، عمدًا بسبب خلافات قديمة بينهم بمركز قفط.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشار سعيد محمد الدسوقي الجزار، و المستشار شريف عفت مصطفى، و أمناء سر صلاح عبدالرحيم فراج، ومحمد حسني، وعلاء محمد حسن.

تعود وقائع القضية لشهر مارس 2019 عندما وجهت نيابة قفط إلى حسن.م.م 34 عامًا، عامل بشركة الأسمنت وشقيقه علي، كهربائي 28 عامًا، وشاذلي.م.م، عامل 52 عامًا، و نجله أبوالحسن 20 عامًا" مقيمين بمركز قفط"، تهمة قتل الدكتور حسن حامد، عمدًا أثناء خروجه لشراء الخبز من أمام منزله، حيث تم إطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه ما أدى إلى مصرعه في الحال.

وتمكن المتهمون من الهروب باستخدام درجة نارية وسلاح آلي، و تمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم وإحالتهم للنيابة في القضية رقم 2734 لعام 2019 جنايات قفط، وقيدت برقم 721 لعام 2019 كلي قنا.
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