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أخبار البلد

خلال استقبال رئيس لاتفيا لـ شكري.. مصر تؤكد حرصها على تطوير العلاقات مع دول البلطيق

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 04:27 م
صدى البلد
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محمد وديع
استقبل الرئيس إيجليس ليفيتس رئيس جمهورية لاتفيا، اليوم، وزير الخارجية سامح شكري الذي يقوم بزيارة إلى ريجا. 

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري قدم تحيات رئيس الجمهورية إلى نظيره اللاتفي، مؤكدًا تقدير مصر للتعاون مع لاتفيا، وأهمية تطوير العلاقات الثنائية ودفعها إلى الأمام خلال الفترة القادمة.

وأوضح حافظ أن الوزير شكري شدد على تطلع مصر لتنمية العلاقات الاقتصادية مع لاتفيا في مختلف القطاعات، مستعرضًا عملية الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق قفزات تنموية كبيرة، ومنوهًا بوجود فرص واعدة للتعاون في مجالات متعددة.

كما أشار حافظ إلى أن الوزير شكري أكد للرئيس اللاتفي حرص مصر على تطوير العلاقات مع دول البلطيق، مشيرًا في هذا الصدد إلى ضرورة العمل على إنشاء آلية تعاون تشمل مصر ودول البلطيق الثلاث (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا) من خلال صيغة B3 + Egypt.

ومن جانبه، أكد الرئيس "ليفيتس" اعتزاز بلاده بالعلاقات مع مصر، مرحبًا بتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، كما حرص على الاستماع للرؤى المصرية حول مستجدات الأوضاع بالمنطقة.

وأشاد الرئيس اللاتفي بدور مصر الحيوي ومواقفها المتوازنة التي تمثل ركيزة للأمن والاستقرار الإقليمي.

كما أكد على التطلع بأن تفتتح مصر سفارة لها بريجا، مشيدًا بدور سفارة بلاده بالقاهرة في تعزيز العلاقات بين البلدين.
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