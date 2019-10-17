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حوادث

إخلاء سبيل 11 شخصا وحبس 21 فى حرق منزل متهمة بتعذيب شاب بالدقهلية

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:29 م
صدى البلد
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همت الحسينى
قررت نيابة مركز المنصورة إخلاء سبيل ١١ شخصا وحبس ٢١ اخرين قاموا بإشعال النيران بمنزل متهمه بتعذيب شاب ومقتله حيث عثر على جثمانه بإحدى الترع.

كما ورد التقرير الطبى الذى أكد تعاطى المجنى عليه لعقار الاستروكس المخدر.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهليه اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائيه يفيد بورود بلاغ لمركز المنصوره بمصرع أحمد المتولى ١٩ عاما والشهير بـ سكلانة اثر تعرضه للتعذيب بقرية تلبانه واشعل الاهالى النيران فى منزل سيده تدعى فادية كان يعمل لديها متهمين إياها بالتحريض على قتله وتعذيبه بوحشية.

فيما قامت المباحث بجهود مكثفة لكشف ملابسات الحادث والقبض على السيدة والجانى وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.
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