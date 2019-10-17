ميتشو يطبق خطة جديدة في مران الزمالك استعدادًا لـ المقاولون

أجرى الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تقسيمة بين اللاعبين لتطبيق بعض الجمل الفنية وذلك خلال التدريبات المقامة حاليا بملعب النادي.



وشهدت التقسيمة تألق عدد كبير من اللاعبين ومنهم التونسي فرجاني ساسي ومصطفى محمد وإمام عاشور.



ونجح إمام عاشور في جذب أنظار الجهاز الفني وزملائه بتسجيل هدف رائع من مهارة فردية خلال تقسيمة المرمى مما جعله ينال إشادة الجميع بمهارته الفائقة.