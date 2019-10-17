الاتحاد السكندري ينضم رسميا لقائمة الأندية التابعة لـ اتحاد الكرة

التقى رئيس نادى الاتحاد السكندري محمد مصيلحى ومحمود القاضي عضو مجلس الإدارة مع أحمد رفعت رئيس منطقة الإسكندرية لكرة اليد وسعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد والعميد إسلام طاهر عضو المنطقة ومحمد عزت أمين صندوق المنطقة والدكتور فهمي رياض رئيس لجنة المنتخبات بالمنطقة.



وبحث الجانبان سُبل التعاون المشترك بين النادي والاتحاد المصري لكرة اليد عقب انضمام نادى الاتحاد السكندري رسميا لقائمة الأندية التابعة للاتحاد المصرى لكرة اليد، وتمهيدًا لتأسيس وبناء قاعدة من أبناء النادى للمشاركة تباعا في المسابقات والبطولات التي يُنظمها الاتحاد المصرى لكرة اليد مستقبلا.