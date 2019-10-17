ترامب : أنقذنا حلفاءنا الأكراد.. وأردوغان يلتزم بالتهدئة

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن مع انقرة لوقف العملية العسكرية التي شنتها تركيا شمالي سوريا.

وقال ترامب - في كلمة - إن هذا الاتفاق أنقذ الأكراد حلفاء واشنطن، مبينا أن هذا الاتفاق أنقذ أرواح الأكراد، حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) اليوم / الخميس/.



وفي هذا الإطار، أشار ترامب إلى أن أمريكا تعاملت مع الأزمة "بأسلوب غير تقليدي سمح بالتوصل إلى هذا الاتفاق مع تركيا.



وبين أن العقوبات على تركيا لن تكون ضرورية الآن، معربا عن اعتقاده بأن أردوغان يرغب بصمود اتفاق وقف النار في شمال سوريا"، مطالبا "تركيا والأكراد بعمل ما هو لازم للتهدئة".