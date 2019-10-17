Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب : أنقذنا حلفاءنا الأكراد.. وأردوغان يلتزم بالتهدئة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:12 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
أ ش أ
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن مع انقرة لوقف العملية العسكرية التي شنتها تركيا شمالي سوريا.
وقال ترامب - في كلمة - إن هذا الاتفاق أنقذ الأكراد حلفاء واشنطن، مبينا أن هذا الاتفاق أنقذ أرواح الأكراد، حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) اليوم / الخميس/.

وفي هذا الإطار، أشار ترامب إلى أن أمريكا تعاملت مع الأزمة "بأسلوب غير تقليدي سمح بالتوصل إلى هذا الاتفاق مع تركيا.

وبين أن العقوبات على تركيا لن تكون ضرورية الآن، معربا عن اعتقاده بأن أردوغان يرغب بصمود اتفاق وقف النار في شمال سوريا"، مطالبا "تركيا والأكراد بعمل ما هو لازم للتهدئة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب: الأكراد قاتلوا معنا لكنهم قبضوا الثمن

قرار مفاجئ من أمريكا بإخلاء قواتها من مواقع شمال سوريا.. قسد: واشنطن طعنتنا في الظهر.. ترامب: الأكراد قاتلوا معنا و قبضوا الثمن.. وأردوغان: يمكننا شن هجوم في أي وقت

سوريا مقبرة أردوغان وفيتنام تركيا.. دوافع خبيثة وراء سعي سلطان أنقرة المزعوم مع الأكراد.. محاربة الإرهاب والمنطقة الآمنة أسباب ثانوية

ترامب يهدد بإرسال الآف الجنود إلى تركيا أو فرض عقوبات مالية لاجتياحها سوريا

مجلس النواب الأمريكي يقترب من توجيه ضربة قاسية لتركيا

الخارجية الأمريكية: تركيا ارتكبت خطأ كبيرا في سوريا.. ونتشاور مع هذه الدولة

ترشيحاتنا

على خطى ديانا.. أميرة بريطانيا بملابس المسلمين.. صور

تونس والسيدة الأولى.. 5 فروق بين إشراف سعيد وليلى الطرابلسي

بإطلالة غامضة.. جنا عمرو دياب تخضع لجلسة تصوير جديدة تحت أضواء النيون

لماذا بكت رئيس الطائفة اليهودية أثناء وجودها في سيناء اليوم

رانيا يوسف تشعل انستجرام.. ومتابع: عايز أتجوزك

احذر.. 5 عادات خطيرة تدمر قلبك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الليلة الكبيرة.. محافظ الغربية يرأس احتفالية مولد السيد البدوي بطنطا..صور

طلبت من زوجها مساعدتها في تنظيف المنزل فأمضت الليلة في السجن.. شاهد

بإطلالة غامضة.. جنا عمرو دياب تخضع لجلسة تصوير جديدة تحت أضواء النيون