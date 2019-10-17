شاهد.. عائشة بن أحمد في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة لها، عبر وسائل التواصل الاجتماعى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت فى الصورة بإطلالة كاجول، وارتدت بلوزة مقلمة بأكمام طويلة وأبرزت عن جمال رشاقتها، وتركت شعرها الذهبى منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على جمال بشرتها، وأحمر شفاه باللون البيج.



وتشارك الفنانة عائشة بن أحمد في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعلي ربيع وزينة من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.



والفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف الصعبة.