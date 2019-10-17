اخبار الأهلي اليوم 17-10-2019.. بيان ناري بشأن الدوري وردود الأفعال.. وفايلر يحسم الجدل حول الرحيل عن الفريق

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 16 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:



خلال مران الأهلي.. فايلر يحسم الجدل حول عرض تدريب منتخب سويسرا



أكد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدم تلقيه أي عروض لتدريب المنتخب السويسري خلال الساعات الماضية.



الأهلي: نحترم الأمن ولا نتحدى أحدًا ونطلب انتظام جدول الدوري فقط



أكدت إدارة الأهلي أنها لا تتحدى أحدا في رفضها خوض أي مباراة بمسابقة الدوري قبل مواجهة الزمالك التي كان مقررًا لها السبت وتم تأجيلها بشكل نهائي.





مروان محسن يشارك في مران الأهلي.. وينتظر قناع المباريات



شارك مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات أبناء الرداء الأحمر باستاد مختار التتش .





فايلر يجتمع بـ لاعبي الأهلي في التتش



عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران الذي يقام على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.



مجلس الأهلي يرهن مستقبله بشرط استقرار مسابقة الدوري



وضع مجلس إدارة الأهلي «كفنه» علي يديه بموقفه الذي اتخذه اليوم برفض خوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك التي كان مقررًا لها مساء بعد غد، السبت في الجولة الرابعة من مسابقة الدورى.





رسميا.. الأهلي يعلن رفضه خوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك.. تفاصيل



أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بيانًا يؤكد فيه على احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيلها حسبما أعلن اتحاد كرة القدم.