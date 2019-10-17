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رياضة

ناصر ماهر يكشف سبب رحيله عن الأهلي عقب تألقه مع سموحة.. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:13 م
ناصر ماهر
ناصر ماهر
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محمد رشاد
أكد ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أن الفريق يتحسن في المباريات الأخيرة رغم قوة المنافسين في الدوري المصري.

وقال لاعب الأهلي المُعار في تصريحات لقناة "أون سبورت" عقب نهاية اللقاء: "إن المباراة صعبة جدا وكنا أفضل في الشوط الثاني، بيراميدز فريق كبير وأهدرنا عدة فرص خاصة التي ارتطمت بالقائم في الشوط الأول".

وعن صعوبة المنافسة رد "نسير تدريجيا بشكل أفضل وبدأنا الموسم بمباريات قوية ولم نخسر سوى أمام الأهلي ونلعب بشكل جيد حتى الآن".

وأكمل عن نتيجة مباراة اليوم "راض على نقطة اليوم، بيراميدز يضم لاعبين كبار، لم نندم ولكل مباراة سلبيات وإيجابيات ووصلنا لمرمى الخصم والمدير الفني يتحدث معنا وكل مباراة نتطور وقدمنا مجهودا كبيرا".

وعن تفكيره في العودة للأهلي: "اللعب الأهم بالنسبة لي، أحب النادي الأهلي وتربيت فيه وأنا متضرر إذا لم أشارك وطموحي اللعب للمنتخب ،سموحة يعطيني باجتهادي الاستمرارية في المشاركة والقادم أفضل".
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