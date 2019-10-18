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سيارات

لاصق طبي وشمع.. حيل منزلية بسيطة تساعدك في التخلص من خدوش السيارة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:16 ص
التخلص من خدوش السيارة
التخلص من خدوش السيارة في المنزل
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خالد محيي الدين
تتعرض السيارات بشكل يومي لحوادث بسيطة واحتكاكات تؤدي لبعض الخدوش المزعجة لملاكها، ما يدفعهم للجوء والبحث عن طرق للتخلص منها.

كما يعد بقاء الخدوش على هيكل السيارة الخارجي لفترة طويلة يمثل صعوبة في أكثر لإزالتها، لذلك نقدم لكم في التقرير التالي عدد من الحيل لإزالة تلك الخدوش.

-معجون الأسنان يمثل اسهل الطرق وأشهرها لإزالة الخدوش والاصفرار بديلا عن "البولش أو الكمبوند" الذي يستخدمه الفنيين على فوانيس السيارة، نظرا لوجود مواد كيميائية مبيضة في معجون الأسنان، بجانب استخدامه لمعالجة خدوش الزجاج البسيطة.

-لاصق الجروح الطبي يستخدم لإزالة الألوان العالقة علي هيكل السيارة نتيجة للاصطدام بسيارة اخرى، حيث ينجم التصادم عن تراكم الألوان المركبة الأخرى على سيارتك، ويستطيع خلاله لاصق الجروح البسيط من رفع البصمات التي خلفتها السيارة الأخري نتيجة التصادم دون اي ضرر بـ طلاء سيارتك.

- طلاء الأظافر يمكن تعويضه في اماكن الخدوش البسيطة على هيكل السيارة بشرط تطابق الألوان بشكل كامل.

- ملمع الأحذية الجلدية يظهر نتائج فعالة للغاية في التعامل مع الخدوش البسيطة، ويتحتم على المستخدم التعامل برفق خلال تلك عملية التلميع لتنجب كشط طلاء السيارة.

-الشمع المنزلي يمكنه تعويض وملئ الأماكن التالفة الناتجة عن الخدوش البسيطة، نظرا لتغطية مكان الحادث بشكل واضح.
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