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محافظات

قبل انطلاقها غدا.. تعرف على الخريطة الكاملة لمبادرة الكشف المبكر ببني سويف

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:50 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمد عبد الحليم
قال المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف أنه من المقرر إنطلاق مبادرة السمعيات لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة يوم السبت القادم، وذلك ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي شملت مبادرات "الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية - الكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لتلاميذ المدارس الابتدائية - نور حياة للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار لتلاميذ المرحلة الابتدائية - الكشف المبكر عن سرطان الثدي"، وغيرها من المبادرات، والتي تستهدف جميع الفئات العمرية وهو ما يؤكد اهتمام الرئيس بملف الرعاية الصحية والاهتمام بصحة وسلامة المصريين.

وأوضح المحافظ أن المبادرة الرئاسية سوف تنطلق السبت القادم في 38 مركز فحص على مستوى مراكز المحافظة وتستهدف علاج وفقدان السمع لدى الأطفال من عمر يوم وحتى عام، وذلك بواقع 8 مراكز فحص ببني سويف "بليفيا،اهناسيا الخضراء، اهوة، باروط، تزمنت الشرقية، مركز طبي الغمراوي، مركز طبي شرق النيل، نعيم"، و5 مراكز فحص بالواسطى "قمن العروس، الميمون، اطواب، صفط الشرقية، انفسط"، و4 مراكز فحص بناصر" بهبشين، بني عدي، اشمنت، رعاية الطفل بناصر"، و5 مراكز باهناسيا "المماليك، ننا، قاي، ميانة، طما فيوم".

و6 مراكز في ببا "طنسا بني مالو، قمبش، طحا البيشة، المركز الطبي طراد النيل، صفط راشين، سدس" ، و6 مراكز بالفشن "الفنت، تلت، دلهانس، شنرا، رعاية الطفل ، اقفهص"، و4 مراكز فحص بسمسطا "بدهل، كوم النور، مازورة، رعاية الطفل".

من جانبه أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة أن المديرية أتمت استعداداتها لبدء المبادرة ، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، في إطار توجيهات المحافظ بالتنسيق الكامل في منظومة عمل متكاملة لتنفيذ المبادرة الرئاسية، مضيفا أنه تابع بنفسه استلام الأجهزة الطبية التى وفرتها وزارة الصحة لتنفيذ الأعمال وتحقيق المستهدف.
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