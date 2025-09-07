ناقد رياضي: «العميد» يستلهم درس «الجوهري» لمواجهة بوركينا فاسو والتأهل للمونديال

شارك الناقد الرياضي إسلام صادق متابعيه بمنشور جديد عن حسام حسن، المدير الفني لكرة القدم، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب إسلام صادق: "الجنرال" و"العميد" و"الحضري".. تحدٍ جديد في تاريخ الكرة المصرية!

وأضاف أن حسام حسن دخل التاريخ قبل 27 عامًا عندما قاد الفراعنة لحصد كأس أمم إفريقيا 1998 في بوركينا فاسو، رغم الانتقادات التي واجهها كعضو في القائمة النهائية للمنتخب آنذاك. وأوضح صادق أن حسام كان محظوظًا بقيادة الجنرال محمود الجوهري، المدير الفني للمنتخب، الذي لم يتأثر بالانتقادات وتمكن من الفوز باللقب بعد غياب دام 12 عامًا منذ آخر بطولة لمصر عام 1986، وهي البطولة التي شارك فيها حسام حسن كلاعب صاعد وكان أصغر لاعب في قائمة الفراعنة.

وأشار صادق إلى أن الجوهري انتصر على منتقديه ومن حاولوا التشكيك في فكره وشخصيته، وترك إرثًا تاريخيًا في الكرة المصرية.

وتابع: اليوم، يدخل حسام حسن نفس التحدي في بوركينا فاسو، حيث يقود المنتخب كمدرب، مع أهم لاعب في تاريخ الكرة المصرية محمد صلاح. مواجهة بوركينا فاسو تمثل تحديًا شخصيًا للعميد، ويجب أن يتبع مثال الجوهري بعدم الاستماع للانتقادات أو السخرية والتركيز على النتائج. مثلما عاد هدافًا كبيرًا عام 1998، عليه تكرار الإنجاز بالتأهل للمونديال.

وأشار صادق إلى أهمية تجنب الصراعات والمجاملات في التشكيل، مع التأكيد على أن التاريخ لا يعترف إلا بالبطولات والنتائج.

كما كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني، عبر فيسبوك، حيث قال: "مبروك لحسام حسن ومنتخب مصر.. وكلنا داعمين للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث."

وأكّد أسامة عرابي، مهاجم الأهلي السابق، أن حسام حسن سيجري تغييرات كبيرة في تشكيل المنتخب أمام بوركينا فاسو في الجولة المقبلة من التصفيات، في تصريحات لبرنامج "كورة مصر" على الفضائية المصرية. وأضاف: "منتخب بوركينا فاسو أقوى من منتخبنا الأصلي بمراحل، وأتوقع أن يبدأ مصطفى محمد في الهجوم بدلًا من أسامة فيصل."