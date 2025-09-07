التنسيق الحضاري: هدفنا جعل القاهرة الخديوية مزارا جذابا دون إغفال احتياجات السكان

قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن منطقة القاهرة الخديوية تُعتبر من أهم المناطق التاريخية في القاهرة، والتي تمثل قلب المدينة السياحي والتاريخي.

وأوضح أبو سعدة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح» على قناة إكسترا نيوز، أن القاهرة الخديوية ترمز إلى بداية القرن الـ19، وتمثل جزءًا رئيسيًا من القاهرة التاريخية التي تشمل حقبًا زمنية متعددة، مشيرًا إلى أن الجهاز يركز بشكل كبير على الحفاظ على هذه المناطق التراثية لما لها من أهمية سياحية وثقافية.

وأضاف: «عندما يزور أي شخص مدينة، يحب أن يتعرف عليها من خلال زيارة قلبها التاريخي، لذلك نحن مهتمون جدًا بالقاهرة الخديوية».

وأكد رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أن القاهرة ليست مجرد مدينة سياحية فقط، بل هي مدينة حية يسكنها ملايين المواطنين، لهم متطلبات حياتية يومية تحتاج إلى تلبية، لافتا إلى وجود العديد من الحرف والأنشطة التجارية التقليدية التي يجب الحفاظ عليها ضمن إطار تنموي يحترم التراث.

وأضاف أن الجهاز يسعى لتوفير كافة السبل التي تساعد في جعل القاهرة الخديوية مزارًا سياحيًا جذابًا دون المساس بحياة السكان واحتياجاتهم اليومية، مع الحفاظ على الهوية الثقافية للمنطقة، قائلا: «التحدي الأكبر هو الموازنة بين الحفاظ على التراث الثقافي وخلق بيئة معيشية مناسبة لسكان المدينة، مع استمرار تطوير الجانب السياحي».