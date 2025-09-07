حقيقة عودة إبراهيم عادل للدوري المصري عبر بوابة الأهلي في يناير.. خاص

أثيرت خلال الساعات الماضية تكهنات واسعة حول إمكانية عودة إبراهيم عادل، نجم منتخب مصر، إلى الدوري المصري عبر بوابة النادي الأهلي، رغم انتقاله حديثاً إلى نادي الجزيرة الإماراتي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويُعد إبراهيم عادل واحدا من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وسبق أن ارتبط اسمه بالأهلي في أكثر من مناسبة سواء في الميركاتو الصيفي أو الشتوي.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن النادي يقدر كثيرا إمكانيات إبراهيم عادل ويضعه ضمن اللاعبين البارزين على الساحة، إلا أن التعاقد معه في يناير المقبل يبدو معقدا لعدة أسباب، أهمها أن الأهلي لديه أولويات في تدعيم مراكز أخرى، بجانب تمسك نادي الجزيرة باللاعب وعدم رغبته في التفريط فيه بعد أسابيع قليلة من ضمه.

وأضاف المصدر أن إمكانية فتح المفاوضات مع الجزيرة قد تكون واردة بنهاية الموسم، مؤكدا أن ضم إبراهيم عادل سيكون إضافة قوية للمارد الأحمر، خاصة وأن اللاعب لا يزال في سن الـ24 عاما، وهو ما يمنحه القدرة على العطاء لعدة سنوات قادمة حال إتمام الصفقة.