القطار الـ13 ينطلق من القاهرة لإعادة السودانيين إلى بلادهم ضمن الرحلات المجانية | فيديو وصور

انطلق صباح اليوم الأحد القطار الثالث عشر المخصص ضمن الرحلات المجانية التي تنظمها الدولة لتسهيل عودة المواطنين السودانيين المقيمين في مصر إلى بلادهم.

وغادر القطار، الذي يحمل رقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة)، محطة مصر بالقاهرة في تمام الساعة 11:00 صباحًا متجهًا إلى محطة السد العالي في أسوان، حيث من المقرر أن يصل في الساعة 11:40 مساءً.

ومن المقرر أن يعود القطار نفسه برقم 1945 (درجة ثالثة مكيفة) من أسوان إلى القاهرة مساء الخميس في الساعة 8:30 مساءً، ليصل إلى محطة مصر صباح اليوم التالي في تمام الساعة 9:25 صباحًا.

وتأتي هذه الرحلات في إطار الجهود الحكومية لتوفير وسائل انتقال آمنة ومجانية للمواطنين السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

