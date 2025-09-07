220 فنانا يرسمون لوحة وطنية في أوبريت افتتاح أولمبياد الشركات | شاهد

أبهرت محافظة بورسعيد الحضور خلال حفل افتتاح النسخة الثامنة والخمسين من أولمبياد الاتحاد المصري للشركات بأوبريت مميز حمل عنوان “تحدي وراء تحدي”، شارك فيه 220 فنانا، وقدم لوحة فنية متكاملة امتدت لأكثر من 15 دقيقة وسط تفاعل كبير من الجماهير.

وشهد العرض الفني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد المصري للشركات، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة ووسائل الإعلام.

وضم الأوبريت مزيجا من الاستعراضات والأغاني الوطنية التي جسدت روح التحدي والانتماء والعمل الجماعي ،وجاء ذلك بالتعاون المشترك بين فرقة عجميات والاتحاد المصري الرياضي للشركات ووزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

وجاء الأوبريت من اخراج الفنان عمرو عجمي،وتأليف الكاتب محمد عبد الرؤوف، وتوزيع وتسجيل الفنان أحمد العجمي، وساعد في إخراجه كل من محمد شوقي ومحمد غزال وآية الغول فيما شاركت فيه فرق وزارة الشباب والرياضة والإدارات المركزية لتنمية الشباب والنشء.

ونال العمل الفني إشادة واسعة باعتباره إضافة نوعية لحفل الافتتاح، حيث جمع بين الإبداع الفني والرسالة الوطنية ليجسد شعار البطولة هذا العام “تحدي وراء تحدي” بروح مليئة بالحماس والطموح.