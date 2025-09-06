قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجبهة الوطنية: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية .. ونتنياهو يروّج لأوهام سياسية
وزير المهجرين اللبناني: نقدر دور مصر الداعم لمؤسسات الدولة اللبنانية
بفستان منقط.. أحدث ظهور لـ درة على إنستجرام
المحامين العرب : نرفض تصريحات رئيس وزراء الكيان المحتل عن معبر رفح
الجهاز الفني يخفف الضغط البدني على لاعبي الزمالك قبل ودية النجوم
وزير الطيران المدني: مطاراتنا المصرية مش للبيع ولا عمرها هتتباع
وزير الأوقاف: نرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم
وزير الرياضة يُشكل لجنة لبحث ملابسات أزمة إيمان شلبي لاعبة رفع الأثقال
نظرة أولى على عائلة جالاكسي S26.. أحدث الصور المسربة تكشف عن التصاميم الجديدة
فيريرا يوجه تعليمات فنية للاعبي الزمالك قبل لقاء المصري
نيجيريا تحافظ على آمال التأهل لكأس العالم بالفوز على رواندا
هشام وهبة يحذر من تحصيل مقابل الخدمة في غير المنشآت السياحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الشباب يكرم أسماء رموز اتحاد أولمبياد الشركات الراحلين

وزير الشباب يكرم رموز اتحاد الشركات الراحلين و عدد من رؤوساء الشركات
وزير الشباب يكرم رموز اتحاد الشركات الراحلين و عدد من رؤوساء الشركات
محمد الغزاوى

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل افتتاح أولمبياد الشركات في نسختها الـ ٥٨ بحضور اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد حيث قدم الحفل الاعلامي اشرف محمود الذي القي كلمة عن بورسعيد وتاريخها الذي يرجع نسب أهلها الكرام الي السيدة سارة زوجة سيدنا ابراهيم والتي مرت به السيدة العذراء مريم مرحبا بالضيوف

حيث شهد الحفل دخول طابور العرض لمناطق اتحاد الشركات الخمسة وهم القاهرة ومنطقتي الدلتا وغرب الدلتا والقناة وسيناء وقبلي والبحر الأحمر

ثم وقف الحضور تحية للسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم قدم فيلما قصيرا لإطلاق شعلة الأولمبياد من نادي حدائق الاهرام والذي اختار الاتحاد أن يطلق عليها اسم المتحف المصري الجديد ،،، والذي عهد الاتحاد أن يختار لها شعارا كل عام منذ أن أطلقها الرئيس الراحل أنور السادات من مدينة العريش بعد تحريرها 
وتنفيذا لتوجيهات الوزير يقدم الاتحاد خمسة دروع جديدة للسيدات وذوي الهمم والفنون والرواد وللعمومي ثم زاد بمسابقة الثقافية للابداع الرياضي 
ثم أطلق الجميع قسم البطولة اقسم بالله العظيم أن أشارك في أولمبياد الشركات بشرف وإن اعلي القيم الرياضية واحترم اللوائح المنظمة للدورة والله علي ما اقول شهيد

وزير الشباب والرياضة  يكرم رموز اتحاد الشركات الراحلين و عدد من رؤوساء الشركات 

كما قدم الحفل التحية والتقدير لكل من رحل وغادر عن عالمنا وكان له دور بارز في اتحاد الشركات حيث تم تكريم الراحل عابد عز الرجال رئيس منطقة الإسكندرية ومحمد المهر وتسلم درع التكريم عن اسرتهما المهندس هاني ضاحي وزير النقل السابق ورئيس شركة ابو قير للأسمدة 


وكذلك تكريم الراحل خالد كامل رئيس لجنة الإعلامية علي مدار سنوات طويلة تسلمها ابنه هشام وابنته من الوزير والمحافظ 
كما قام الوزير والمحافظ بتكريم اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري ، تكريم المهندس هاني ضاحي رئيس شركة ابو قير للأسمدة  
وتكريم شركة مصر للبترول وتسلمها المهندس كمال مصطفي ، وشركة حاويات بورسعيد وتسلمها السيد احمد ابو العطا 
وتكريم الفائزين في المسابقة الثقافية للابداع الرياضي فئة المقال بالفائز بها بالمركز الأول محمد حامد خليل شاهين من شركة غاز مصر وقدرها خمسة آلاف جنيه

والفائز بالمركز الثاني بلال مصطفي شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء قيمة الجائزة ٣ آلاف جنيه

المركز الثالث خالد احمد الشبراوي شركة بورسعيد للحاويات الجائزة لفي جنيه

فئة الشعر عبد الحميد المرسي شركة غزل المحلة 
ادهم جابر الثاني شركة سكر نجع حمادي 
والثالث محمد غير المالح شركة 
في القصة القصيرة محمد ايوب عبد المنعم شركة بورسعيد لتصنيع البترول 
الثاني ندي عبد القادر شركة مياه الدقهلية والثالث حاتم محروس من شركة مياه المنيا

بورسعيد وزير الشباب والرياضة محافظ بورسعيد أولمبياد الشركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

جون إدوارد

جون إدوارد يفاجئ نجم الزمالك بعد أنباء توقيعه للأهلي .. ما القصة؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

ترشيحاتنا

نضال الشافعي

لسه بشوف مراتي.. نضال الشافعي يكشف أسراره للجمهور

وفاة ابراهيم شيكا

عايزين الواقع ... تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا .. وحقيقة سرقة أعضائه

الاهلي

الأسماء اترشحت.. تطورات ملف التعاقد مع مدرب الأهلي الجديد

بالصور

6 استعمالات مذهلة لتفل القهوة المستعملة.. من العناية بالبشرة إلى تنظيف المنزل

أبرز استعمالات تفل القهوة
أبرز استعمالات تفل القهوة
أبرز استعمالات تفل القهوة

حيل بسيطة تمنع تطاير الزيت أثناء القلي .. لتحافظي على نظافة مطبخك

حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي
حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي
حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي

بتخفيضات تصل إلى 25٪.. افتتاح معرضي «أهلاً مدارس» أمام مستشفى المبرة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد