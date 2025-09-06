وزير الشباب يكرم أسماء رموز اتحاد أولمبياد الشركات الراحلين

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل افتتاح أولمبياد الشركات في نسختها الـ ٥٨ بحضور اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد حيث قدم الحفل الاعلامي اشرف محمود الذي القي كلمة عن بورسعيد وتاريخها الذي يرجع نسب أهلها الكرام الي السيدة سارة زوجة سيدنا ابراهيم والتي مرت به السيدة العذراء مريم مرحبا بالضيوف

حيث شهد الحفل دخول طابور العرض لمناطق اتحاد الشركات الخمسة وهم القاهرة ومنطقتي الدلتا وغرب الدلتا والقناة وسيناء وقبلي والبحر الأحمر

ثم وقف الحضور تحية للسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم قدم فيلما قصيرا لإطلاق شعلة الأولمبياد من نادي حدائق الاهرام والذي اختار الاتحاد أن يطلق عليها اسم المتحف المصري الجديد ،،، والذي عهد الاتحاد أن يختار لها شعارا كل عام منذ أن أطلقها الرئيس الراحل أنور السادات من مدينة العريش بعد تحريرها

وتنفيذا لتوجيهات الوزير يقدم الاتحاد خمسة دروع جديدة للسيدات وذوي الهمم والفنون والرواد وللعمومي ثم زاد بمسابقة الثقافية للابداع الرياضي

ثم أطلق الجميع قسم البطولة اقسم بالله العظيم أن أشارك في أولمبياد الشركات بشرف وإن اعلي القيم الرياضية واحترم اللوائح المنظمة للدورة والله علي ما اقول شهيد

وزير الشباب والرياضة يكرم رموز اتحاد الشركات الراحلين و عدد من رؤوساء الشركات

كما قدم الحفل التحية والتقدير لكل من رحل وغادر عن عالمنا وكان له دور بارز في اتحاد الشركات حيث تم تكريم الراحل عابد عز الرجال رئيس منطقة الإسكندرية ومحمد المهر وتسلم درع التكريم عن اسرتهما المهندس هاني ضاحي وزير النقل السابق ورئيس شركة ابو قير للأسمدة



وكذلك تكريم الراحل خالد كامل رئيس لجنة الإعلامية علي مدار سنوات طويلة تسلمها ابنه هشام وابنته من الوزير والمحافظ

كما قام الوزير والمحافظ بتكريم اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري ، تكريم المهندس هاني ضاحي رئيس شركة ابو قير للأسمدة

وتكريم شركة مصر للبترول وتسلمها المهندس كمال مصطفي ، وشركة حاويات بورسعيد وتسلمها السيد احمد ابو العطا

وتكريم الفائزين في المسابقة الثقافية للابداع الرياضي فئة المقال بالفائز بها بالمركز الأول محمد حامد خليل شاهين من شركة غاز مصر وقدرها خمسة آلاف جنيه

والفائز بالمركز الثاني بلال مصطفي شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء قيمة الجائزة ٣ آلاف جنيه

المركز الثالث خالد احمد الشبراوي شركة بورسعيد للحاويات الجائزة لفي جنيه

فئة الشعر عبد الحميد المرسي شركة غزل المحلة

ادهم جابر الثاني شركة سكر نجع حمادي

والثالث محمد غير المالح شركة

في القصة القصيرة محمد ايوب عبد المنعم شركة بورسعيد لتصنيع البترول

الثاني ندي عبد القادر شركة مياه الدقهلية والثالث حاتم محروس من شركة مياه المنيا