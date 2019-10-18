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أخبار العالم

الكونجرس يتمسك بمعاقبة تركيا رغم اتفاق بنس وأردوغان

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 12:55 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تعهد مجلس الشيوخ الأمريكي بمواصلة العمل على مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا، رغم إعلان الرئيس دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في شمال سوريا.

من جانب آخر، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر، إن مجلس النواب سيمرر حزمة من العقوبات ضد تركيا الأسبوع المقبل.

ووقع خلاف كبير بين الكونجرس والبيت الأبيض أدى إلى اتحاد الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في سابقة ضد سياسات الرئيس ترامب بسبب السماح لتركيا باستهداف الأكراد من حلفاء واشنطن.

وبعد أن أقر البيت الأبيض عقوبات وأيدها الكونجرس، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "لا داعي لتفعيل العقوبات ضد تركيا بعد التوصل إلى هذا الاتفاق، ما يضع الكونجرس في موقف محرج مرة أخرى".

وتوصلت واشنطن وأنقرة إلى قرار وقف إطلاق النار شمالي سوريا، وإيقاف العملية العسكرية التركية لمدة 120 ساعة لضمان انسحاب آمن لوحدات الشعب الكردية.

وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، عقب لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الاتفاق مع أنقرة سيخدم مصلحة الأكراد في سوريا ويؤسس لمنطقة عازلة طويلة الأمد، وتابع قائلًا: "نعمل مع وحدات حماية الشعب الكردية على الانسحاب خارج المنطقة بعمق 32 كم في سوريا".
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