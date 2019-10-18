لا تدع أحدا يقف أمامك.. القيعي يوجه رسالة لـ الشناوي بشأن قرب رحيله لـ مانشستر يونايتد

علق عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي على الأنباء المتداولة بشأن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب.



وأكد القيعي في تصريحات لـ قناة " الأهلي " أن محمد الشناوي يمتلك إمكانيات ومؤهلات رائعة تؤهله للانضمام لـ مانشستر يونايتد لافتا أن الدوري الإنجليزي يليق بـ الشناوي.



وأضاف أنه في حال تقدم مانشستر يونايتد بعرض رسمي لـ الشناوي فعليه أن يرحل على الفور ولا يدع أي شخص يقف عائقا أمام رحيله.



وتابع عدلي القيعي أن إصابة دي خيا حارس الفريق الإنجليزي هى السبب الرئيسي في سعي النادي للتعاقد مع حارس جديد ولكنه فور تعافيه فسيعود دي خيا لحراسة مرمى فريقه إلا في حال تألق الشناوي.



وأكمل أن حراس مرمى الأهلي وعلى مر التاريخ كانت لديهم إمكانيات رائعة تؤهلهم للعب في الدوريات العالمية.