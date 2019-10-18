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أخبار البلد

سعفان يشارك في اجتماعات مجلس إدارة العمل العربية بالقاهرة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:04 ص
وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
يشارك وزير القوي العاملة محمد سعفان، غدا السبت في اجتماعات الدورة 91 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المقرر انعقادها بالقاهرة، وذلك بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال) ، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة ، خلال يومي 19 و20 أكتوبر الجاري ، بحضور فايز المطيري مدير عام المنظمة.

ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماعات انتخاب رئيسًا لمجلس الإدارة ونائبين للرئيس من أصحاب الأعمال والعمال وذلك لمدة سنة "أكتوبر 2019- 2020 " وفقًا لنص الفقرة (1) من المادة الخامسة من نظام العمل بمجلس إدارة منظمة العمل العربية والتي تنص على "ينتخب المجلس من بين أعضائه الأصيلين في أول دورة له بعد انعقاد مؤتمر العمل العربي.

وتناقش الدورة عددًا من البنود المهمة منها: تقريرا عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 90 لمجلس إدارة المنظمة في مارس الماضي بالقاهرة.

ومن المقرر أن يستعرض أعضاء المجلس تقريرًا عن المسائل المالية والإدارية، والموقف المالي من حيث المساهمات والمتأخرات علي الدول الأعضاء، والأخذ بالعلم بالدول التي سددت مساهماتها فى موازنة المنظمة لعام 2020.

كما يتابع المجلس تنفيذ تقرير وتوصيات الاجتماع 28 للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة في يوليو الماضي ، ومناقلة في موازنة المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر، فضلا عن تقرير المراقب الداخلي لمكتب العمل العربي.

ومن المقرر أن يستعرض المجلس تقريرا عن نتائج أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، والإعداد والتحضير للاجتماع السنوي للمجموعة العربية المشاركة في الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي جنيف 2020.

كما يناقش المجلس عدة تقارير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية فيما بين الدورتين 90 و91 لمجلس الإدارة مارس أكتوبر علي التوالي، وتقرير لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك ببيروت يونيو الماضي ، وتقريرا عن نتائج أعمال الدورة 104 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد بالقاهرة أوائل سبتمبر الماضي.
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